Tirador y autor material, los pendientes a un año del asesinato de Ximena y José en CDMX

“Justicia, verdad y memoria para Ximena y José”, exigieron con una manta rodeada de flores y velas.

Al sitio llegó la jefa de Gobierno, quien prefirió no hacer declaraciones a medios de comunicación y escuchó una misa realizada en memoria de sus colaboradores.

“Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”, publicó Brugada en X.

Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas. Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad.



Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño… pic.twitter.com/p0dF7gdjh8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2026

A un año: avances y pendientes de la investigación

Son varios los pendientes al cumplirse el primer aniversario luctuoso de ambos funcionarios del Gobierno capitalino, quienes trabajaron de cerca con Brugada durante varios años.

Las autoridades aún no han detenido al sujeto que disparó en contra de ambas víctimas el 20 de junio de 2025, quien huyó después de cometer el ataque en una motocicleta conducida por otra persona.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que el crimen fue cometido por un grupo criminal que opera en la Ciudad de México y el Estado de México, no obstante omitió dar a conocer el nombre de dicha organización delictiva y aclaró que aún se investiga quién dio la orden de ejecutar el asesinato.