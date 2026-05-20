Tirador y autor material, los pendientes a un año del asesinato de Ximena y José en CDMX
Con 18 detenidos, las autoridades de la Ciudad de México aún deben capturar al autor material y determinar quién ordenó el ataque en contra de ambos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Un año se cumplió desde el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Amigos y familiares se reunieron este miércoles en Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, en el punto exacto donde fueron atacados con arma de fuego el 20 de mayo de 2025.
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“Justicia, verdad y memoria para Ximena y José”, exigieron con una manta rodeada de flores y velas.
Al sitio llegó la jefa de Gobierno, quien prefirió no hacer declaraciones a medios de comunicación y escuchó una misa realizada en memoria de sus colaboradores.
“Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”, publicó Brugada en X.
Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas. Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad.
A un año: avances y pendientes de la investigación
Son varios los pendientes al cumplirse el primer aniversario luctuoso de ambos funcionarios del Gobierno capitalino, quienes trabajaron de cerca con Brugada durante varios años.
Las autoridades aún no han detenido al sujeto que disparó en contra de ambas víctimas el 20 de junio de 2025, quien huyó después de cometer el ataque en una motocicleta conducida por otra persona.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que el crimen fue cometido por un grupo criminal que opera en la Ciudad de México y el Estado de México, no obstante omitió dar a conocer el nombre de dicha organización delictiva y aclaró que aún se investiga quién dio la orden de ejecutar el asesinato.
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“Una parte sustancial de esta operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.
“No descartamos la hipótesis de que la participación operativa (del grupo delictivo) también tenga que ver con la autoría intelectual, pero tampoco descartamos que la participación operativa sea funcional”, dijo en conferencia de prensa el pasado 14 de mayo.
Tampoco se informa aún el móvil por el cual Ximena y José fueron los objetivos del ataque.
Los avances presentados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México hasta el pasado 14 de mayo son:
- 18 personas se encuentran detenidas: 10 presuntos culpables están vinculados a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa; ocho fueron imputados por crímenes relacionados con la operación del grupo criminal.
- 13 personas fueron capturadas en una serie de cateos realizados en Xochimilco y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, así como en Otumba y Coacalco, Estado de México, el 20 de agosto de 2025.
- Cinco implicados más fueron aprehendidos entre agosto de 2025 y febrero de 2026 en diversos operativos en Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas.
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- Seis de las personas detenidas tuvieron participación material en el ataque.
- Destaca Francisco ‘N’, quien iba a fungir como sicario el 14 de mayo de 2025, cuando esperó a las víctimas en el mismo punto de Calzada de Tlalpan pero no lo ejecutó ya que esa mañana José no llegó a encontrarse con Ximena. Se le señala como coordinador logístico y encargado de capturar recursos para el ataque.
- Uno de los implicados fue encontrado muerto en Morelos, tras ser reportado como desaparecido por su familia. La Fiscalía de la Ciudad de México contaba con una orden de aprehensión en su contra, pero fue asesinado antes de su captura, presuntamente por cometer errores en la ejecución del crimen que llevó a la detención de otros integrantes del grupo.
Fue secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde 2024 hasta su fallecimiento. Antes ocupó el mismo cargo cuando la mandataria capitalina fue alcaldesa de Iztapalapa, de 2018 a 2023.
Era licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y maestra en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia.
Antes se desempeñó como subdirectora de Seguimiento de Análisis de Compromisos del Gobierno CDMX de 2013 a 2015 y luego como subdirectora de Giras y Reuniones de Trabajo en la Secretaría de Gobierno.
Previamente trabajó en Iztapalapa como enlace y luego como coordinadora de Desarrollo Educativo entre 2008 y 2010; coincidió con el primer periodo de Brugada en dicha demarcación (2009-2012).
José Muñoz Vega
Trabajó como Coordinador de Asesores de la Jefatura de Gobierno como uno de los colaboradores más cercanos durante años de Clara Brugada. Ese mismo cargo lo desempeñó en la alcaldía Iztapalapa de 2018 a 2023 y de 2010 a 2012, durante los periodos en los que Brugada gobernó la demarcación.
Trabajó también como asesor y secretario técnico en la Cámara de Diputados de forma intermitente en diferentes periodos entre 1991 y 2018, así como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2000 a 2003; en la Procuraduría Social del Distrito Federal de 2006 a 2009 y en la Asamblea Constituyente de CDMX (2016-2017). Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.