La tercera etapa, prevista de 2041 a 2047, contempla infraestructura automatizada, presiones constantes y la eliminación de las brechas territoriales de acceso. Para ello, el especialista plantea contar con centros de control desde los que puedan operarse válvulas a distancia y redistribuir caudales según las necesidades de cada zona.

"Consiste en contar con una sala de control centralizada (...) desde la cual se operen válvulas de forma remota para redistribuir caudales según las necesidades", detalla.

Aunque 59% del territorio de la Ciudad de México corresponde a suelo de conservación, alrededor de 60% del agua que utiliza proviene de acuíferos sobreexplotados, de los que se extrae más del doble de lo que se recarga naturalmente, de acuerdo con Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. (Foto: Tomás Pérez de la Cruz/ cuartoscuro)

Recuperar las zonas de recarga y avanzar hacia una Ciudad Esponja

El segundo eje del plan propone cambiar la relación de la ciudad con su entorno natural. En este sentido, entre las acciones de corto plazo está restaurar Áreas Naturales Protegidas, incluido el Bosque de Agua, que el documento identifica como una zona que abastece entre 70% y 73% del agua potable que consume la capital.

La propuesta contempla aplicar Soluciones basadas en la Naturaleza, fortalecer la participación social y desarrollar campañas territoriales de cultura del agua.

Para el periodo 2034-2040 plantea establecer acuerdos de gobernanza metropolitana para la gestión compartida de cuencas y consolidar observatorios ciudadanos. En la etapa final se proyectan corredores hidroecológicos e infraestructura verde.

Al respecto, la investigadora Ana Cecilia Espinosa García, de la UNAM, considera que la infiltración debe ser una prioridad porque la capital depende principalmente del agua subterránea.

"Dado que la Ciudad de México se abastece principalmente de agua subterránea, es primordial impulsar y fortalecer la infiltración de agua al subsuelo", señala.

La especialista advierte que el modelo de Ciudad Esponja debe acompañarse de medidas para proteger el suelo de conservación y evitar que la expansión urbana reduzca la capacidad natural de recarga. También subraya que la captación de lluvia puede contribuir al abastecimiento doméstico, aunque para ciertos usos no potables no requiere el mismo tratamiento que el agua destinada al consumo humano.

El proyecto también reconoce que la pérdida de zonas de infiltración está relacionada con el crecimiento urbano en el sur y suroeste de la capital, por lo que la recuperación ambiental forma parte de la estrategia hídrica.

Reúso de agua tratada y menor dependencia de fuentes externas

El tercer eje está enfocado en el manejo sustentable del recurso. Para el periodo 2027-2033, el plan propone ampliar el reúso de agua tratada en actividades industriales y urbanas, además de aplicar medidas de "acupuntura hídrica" para aumentar la capacidad de regulación de lluvias mediante humedales urbanos, superficies permeables y espacios de almacenamiento, retención o conducción.

En la etapa de 2034 a 2040, plantea sustituir progresivamente fuentes externas por aguas tratadas y regeneradas que puedan integrarse a la red de distribución. También establece que deberá transparentarse ante la población la factibilidad hídrica de los grandes desarrollos inmobiliarios.

Para 2047, el objetivo es consolidar un modelo circular que maximice el reúso, reduzca las descargas a cuerpos receptores y garantice la sostenibilidad financiera del sistema.