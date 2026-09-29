Ya puedes solicitar los 1,500 pesos bimestrales de la Beca de Transporte y Más para universitarios en CDMX

¿Quiénes pueden acceder a la Beca de Transporte en la CDMX?

El programa busca ayudar a los alumnos para cubrir los gastos de transporte y está dirigido a estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta inscritos en instituciones públicas de la CDMX, o en planteles de universidades nacionales ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se dará prioridad a quienes viven en colonias, barrios o pueblos con medio, bajo o muy bajo índice de desarrollo social.

El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado; actualmente corresponde al segundo semestre de 2026.

Durante un evento que se realizó el 15 de julio pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina refirió que el apoyo será otorgado de manera continua durante toda la trayectoria universitaria de las y los beneficiarios, hasta la conclusión de sus estudios, con la expectativa de incrementar el monto de la beca en los próximos años.

Además, el programa no está sujeto a criterios de promedio académico ni a condiciones socioeconómicas, pues se trata de un derecho universal para las y los estudiantes.

Requisitos para acceder a la Beca de Transporte y Más en la CDMX

- Comprobante de domicilio en la CDMX

- Se requiere un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa

- Una cuenta de correo electrónico activa.