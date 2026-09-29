Ya puedes solicitar los 1,500 pesos bimestrales de la Beca de Transporte y Más para universitarios en CDMX

Los jóvenes estudiantes de Universidad en la CDMX ya pueden realizar su solicitud a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) para acceder a la “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, cuyo objetivo principal es apoyar a que culminen sus estudios.
El apoyo económico consiste en 1,500 pesos bimestrales y es una de los programas que impulsó la actual jefa de gobierno, Clara Brugada Molina.
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¿Quiénes pueden acceder a la Beca de Transporte en la CDMX?
El programa busca ayudar a los alumnos para cubrir los gastos de transporte y está dirigido a estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta inscritos en instituciones públicas de la CDMX, o en planteles de universidades nacionales ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Se dará prioridad a quienes viven en colonias, barrios o pueblos con medio, bajo o muy bajo índice de desarrollo social.
El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado; actualmente corresponde al segundo semestre de 2026.
Durante un evento que se realizó el 15 de julio pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina refirió que el apoyo será otorgado de manera continua durante toda la trayectoria universitaria de las y los beneficiarios, hasta la conclusión de sus estudios, con la expectativa de incrementar el monto de la beca en los próximos años.
Además, el programa no está sujeto a criterios de promedio académico ni a condiciones socioeconómicas, pues se trata de un derecho universal para las y los estudiantes.
Requisitos para acceder a la Beca de Transporte y Más en la CDMX
- Comprobante de domicilio en la CDMX
- Se requiere un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa
- Una cuenta de correo electrónico activa.
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¿Qué documentos piden para la Beca del Transporte y Más en la CDMX?
Durante el registro, el estudiante o tutor deberá adjuntar los siguientes documentos:
a) Comprobante oficial vigente de inscripción en el actual ciclo escolar de licenciatura.
b) Comprobante de domicilio en la CDMX, y si la identificación no lo incluye, con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.
c) Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad, deberá presentar la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora.
Los documentos deben ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y escaneados directamente del original por ambos lados. Se aceptan en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.
Al finalizar tu registro, se generará un número de folio que deberás conservar como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionado o seleccionado.
Se debe ingresar la Clave Único de Registro de Población:
Datos del Registro Federal del Contribuyente
Se debe subir una identificación oficial. En el caso del INE, por ambos lados.
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¿Cuáles son las causas de baja de la beca de Transporte y Más en la CDMX?
- No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada.
- Abandonar o concluir los estudios.
- Presentar información o documentos falsos o con alteraciones.
- Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.
El Gobierno de la CDMX aclara que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa la meta establecida de estudiantes, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.