Tienes menos de 50 días para tramitar la licencia permanente en CDMX: precios, en dónde sacarla y requisitos

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México estableció el 31 de diciembre de 2026 como el último día para realizar el trámite de la licencia permanente. La extensión fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , junto con funcionarios de las áreas de movilidad, finanzas y planeación de la capital.

De acuerdo con las autoridades, los recursos obtenidos de este trámite se destinarán a un fideicomiso para proyectos de movilidad con foco en tres áreas específicas: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX?

El costo de la licencia permanente tipo A tiene un costo de 1,500 pesos y puedes realizar el pago a través de diferentes medios como:

Línea de captura en línea que puedes obtener en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas CDMX.

App de la tesorería de la CDMX a través de la cuál puedes obtener la línea de pago

Pago en efectivo: acude con una línea de captura a los kioscos de la tesorería, bancos autorizados o tiendas de autoservicio.

Ten en cuenta que una vez que realices el pago, debes esperar al menos 72 horas para que se vea reflejado y descargues tu constancia.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Para realizar el trámite es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación oficial:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

CURP

No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito

No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol

Aprobar el examen teórico de conocimientos viales, requisito obligatorio para quienes solicitan una licencia por primera vez.

Comprobante de pago del trámite

El examen teórico aplica a quienes obtienen su licencia por primera vez. Durante el proceso también se solicita documentación como el comprobante de no adeudos y, en ese caso, el certificado del curso teórico.