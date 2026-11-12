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CDMX

Tienes menos de 50 días para tramitar la licencia permanente en CDMX: precios, en dónde sacarla y requisitos

El trámite de la licencia permanente estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre. Después de esa fecha, las licencias de conducir tendrán una vigencia establecida.
jue 12 noviembre 2026 01:10 PM
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Una mano sosteniendo una licencia de conducir permanente de la CDMX.
La licencia de conducir permanente podrá ser tramitada en la CDMX hasta diciembre de 2026. (Expansión / IA)

Si estás pensando en tramitar una licencia de conducir, es tu oportunidad pues la licencia permanente CDMX estará disponible por lo que resta del año, por lo que te decimos todo lo que necesitas saber para obtenerla.

El trámite estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre y la extensión del tiempo fue una decisión del Gobierno de la Ciudad de México tras la respuesta que ha tenido entre los automovilistas.

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Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México estableció el 31 de diciembre de 2026 como el último día para realizar el trámite de la licencia permanente. La extensión fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , junto con funcionarios de las áreas de movilidad, finanzas y planeación de la capital.

De acuerdo con las autoridades, los recursos obtenidos de este trámite se destinarán a un fideicomiso para proyectos de movilidad con foco en tres áreas específicas: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX?

El costo de la licencia permanente tipo A tiene un costo de 1,500 pesos y puedes realizar el pago a través de diferentes medios como:

  • Línea de captura en línea que puedes obtener en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas CDMX.
  • App de la tesorería de la CDMX a través de la cuál puedes obtener la línea de pago
  • Pago en efectivo: acude con una línea de captura a los kioscos de la tesorería, bancos autorizados o tiendas de autoservicio.
  • Ten en cuenta que una vez que realices el pago, debes esperar al menos 72 horas para que se vea reflejado y descargues tu constancia.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Para realizar el trámite es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación oficial:

  • Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses
  • CURP
  • No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito
  • No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol
  • Aprobar el examen teórico de conocimientos viales, requisito obligatorio para quienes solicitan una licencia por primera vez.
  • Comprobante de pago del trámite

El examen teórico aplica a quienes obtienen su licencia por primera vez. Durante el proceso también se solicita documentación como el comprobante de no adeudos y, en ese caso, el certificado del curso teórico.

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Así haces el trámite en línea

1. Ingresa a licenciapermanente.cdmx.gob.mx y selecciona “iniciar”.

2. Selecciona “nuevo trámite”. El sistema te llevará a la opción para comenzar el proceso de solicitud.

3. Ingresa con tu Llave CDMX. Utiliza tu cuenta para acceder al sistema y continuar con el trámite.

4. Indica qué trámite realizarás. Selecciona la opción correspondiente, ya sea una solicitud nueva o una reposición, y verifica que el documento solicitado sea la licencia permanente.

5. Elige cómo realizarás el pago. El sistema permite pagar en línea o generar una línea de pago para cubrir el monto correspondiente.

6. Completa tus datos y carga los documentos. Deberás proporcionar la información solicitada y adjuntar la identificación oficial, el comprobante de no adeudos y, para quienes obtienen su primera licencia, el certificado del curso teórico.

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7. Espera la confirmación del pago. Una vez que el sistema refleje el pago, recibirás en el correo electrónico registrado un certificado con el nuevo número de licencia.

Paso a paso para recoger la licencia permanente en un módulo

Después de completar el trámite, todavía falta acudir por el documento físico. Para hacerlo, primero debes programar una cita en uno de los módulos de Tesorería.

1. Entra al portal de citas de Finanzas. La cita se realiza en: https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas

2. Regístrate con tu CURP. El sistema solicitará este dato para comenzar el registro de la cita.

3. Acepta los términos. Lee y acepta las condiciones indicadas en el portal para continuar.

4. Selecciona “registrar”. Después de completar los datos solicitados, continúa con el registro de la cita.

5. Elige el módulo más cercano. El sistema permite seleccionar la sede de Tesorería a la que acudirás para recoger la licencia física.

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Ciudad de México Trámites

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