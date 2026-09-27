Sheinbaum: Ni potencias extranjeras ni élites económicas pueden dictar el futuro de México

¿Qué dijo Sheinbaum en su informe en el Zócalo?

Sheinbaum también vinculó la soberanía con otros principios que, dijo, forman parte de la historia política de México, como la libertad, la igualdad y la democracia. En ese sentido, señaló que la libertad continúa marcando el rumbo del país, incluida la libertad de expresión y de reunión.

“La libertad sigue marcando nuestra guía”, afirmó, al tiempo que la relacionó con la idea de bienestar: “libertad con bienestar”.

Sobre la democracia, la presidenta sostuvo que no debe entenderse desde la perspectiva de las élites, sino como el gobierno del pueblo. “La democracia sigue guiando nuestro camino. No la entendemos como las élites, la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó.

Honestidad y resultados en Ciudad de México https://t.co/9WAr2AeJkO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 27, 2026



La mandataria también recordó tres procesos históricos que, a su consideración, marcaron de manera definitiva los siglos XIX y XX: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

En cada uno de estos procesos, afirmó, el pueblo de México dejó “grabadas con sangre y fuego” las guías que deben mantenerse como un faro: independencia, soberanía, libertad, igualdad —entendida como justicia social— y democracia.

“Son conquistas ganadas en campos de batalla y plazas públicas”, sostuvo Sheinbaum, al defender que estos principios no deben considerarse conceptos abstractos.

En su mensaje también planteó que la justicia social permanece vigente a través de una visión de prosperidad compartida y llamó a “moderar la opulencia”.