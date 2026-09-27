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México

Sheinbaum: Ni potencias extranjeras ni élites económicas pueden dictar el futuro de México

En el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la independencia, la libertad, la justicia social y la democracia como principios que, dijo, han marcado la historia de México.
dom 27 septiembre 2026 11:46 AM
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En la imagen se observa a la presidenta Claudia Sheinbaum hablando ante sus seguidores en el Zócalo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó ante miles de simpatizantes un informe en la capital mexicana. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía como uno de los principios que deben guiar el destino de México y sostuvo que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política tiene derecho a determinar el presente o futuro del país.

“Soberanía quiere decir que solo el pueblo determina el destino de México”, afirmó desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el cierre de su gira nacional por su segundo informe de Gobierno.

La mandataria sostuvo que los mexicanos no quieren injerencias ni violaciones a su territorio. “Somos independientes y soberanos”, afirmó.

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¿Qué dijo Sheinbaum en su informe en el Zócalo?

Sheinbaum también vinculó la soberanía con otros principios que, dijo, forman parte de la historia política de México, como la libertad, la igualdad y la democracia. En ese sentido, señaló que la libertad continúa marcando el rumbo del país, incluida la libertad de expresión y de reunión.

“La libertad sigue marcando nuestra guía”, afirmó, al tiempo que la relacionó con la idea de bienestar: “libertad con bienestar”.

Sobre la democracia, la presidenta sostuvo que no debe entenderse desde la perspectiva de las élites, sino como el gobierno del pueblo. “La democracia sigue guiando nuestro camino. No la entendemos como las élites, la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó.


La mandataria también recordó tres procesos históricos que, a su consideración, marcaron de manera definitiva los siglos XIX y XX: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

En cada uno de estos procesos, afirmó, el pueblo de México dejó “grabadas con sangre y fuego” las guías que deben mantenerse como un faro: independencia, soberanía, libertad, igualdad —entendida como justicia social— y democracia.

“Son conquistas ganadas en campos de batalla y plazas públicas”, sostuvo Sheinbaum, al defender que estos principios no deben considerarse conceptos abstractos.

En su mensaje también planteó que la justicia social permanece vigente a través de una visión de prosperidad compartida y llamó a “moderar la opulencia”.

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Mensaje para Trump

El mensaje de soberanía ocurre en una relación bilateral en la que el gobierno de Donald Trump ha planteado de manera reiterada una mayor participación de fuerzas estadounidenses en el combate al crimen organizado en México.

Desde las conversaciones entre ambos mandatarios, Trump ha insistido en la posibilidad de que militares de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano , una propuesta que Sheinbaum ha rechazado.

La postura de la presidenta ha sido que la cooperación en materia de seguridad puede continuar, pero sin que ello implique la entrada de tropas estadounidenses al país. En enero de este año, Sheinbaum señaló que ambos gobiernos pueden compartir información y coordinarse, pero que cada país debe asumir la responsabilidad de las acciones realizadas dentro de su propio territorio.

La discusión volvió a cobrar fuerza este mes, después de que Trump insistiera en una estrategia más agresiva contra los cárteles y planteara la necesidad de que México enfrente el problema del crimen organizado.

En paralelo, Sheinbaum ha mantenido como uno de los puntos centrales de su posición frente a Washington que cualquier cooperación debe realizarse respetando la soberanía y la integridad territorial de México.

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