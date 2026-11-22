¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas?

Línea 1: estación La Bombilla

Por mantenimiento del carril confinado, la estación La Bombilla permanecerá sin servicio únicamente en dirección a El Caminero.

El cierre se mantendrá durante todo el servicio del 23 de noviembre.

Como alternativa, los usuarios podrán utilizar la estación Altavista para realizar sus traslados.

Línea 2: estación Goma

En la Línea 2, los trabajos de mantenimiento también provocarán la suspensión temporal del servicio en la estación Goma.

El cierre está programado para el 23 de noviembre, de las 9:00 a las 00:00 horas, y continuará durante todo el día del 24 al 28 de noviembre.



Durante este periodo, los pasajeros podrán utilizar la estación Tlacotal como alternativa.

¿Cuándo reabrirán las estaciones?

De acuerdo con los periodos de mantenimiento anunciados, La Bombilla tendrá afectaciones hasta el 23 de noviembre, mientras que Goma permanecerá sin servicio hasta el 28 de noviembre.

El Metrobús recomienda a los usuarios considerar estas modificaciones en sus recorridos y anticipar sus tiempos de traslado mientras se realizan los trabajos.