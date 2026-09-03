La expansión de Ecobici en la Ciudad de México representa un paso hacia la democratización de la movilidad ciclista. El sistema llegará a tres nuevas alcaldías –Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan– que, en conjunto, concentran alrededor de 60,000 viajes en bicicleta al día, de acuerdo con el Gobierno capitalino.
Históricamente, la infraestructura ciclista de la capital se ha concentrado en tres alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Publicidad
Esta concentración se refleja tanto en la cantidad de kilómetros de ciclovías como en la distribución de las estaciones de Ecobici.
Por ello, la ampliación de Ecobici no solo representará un aumento de 61% en el número de bicicletas disponibles –de 9,308 a 15,000 unidades–, sino que también acercará a los habitantes del oriente y sur de la ciudad una alternativa para recorrer en bicicleta el último tramo de sus trayectos hacia la escuela, el trabajo, el hogar o el transporte público.
“Esta ampliación tiene un sentido de justicia territorial. Ecobici nació y creció principalmente en las zonas centrales de la ciudad. Ahora queremos llevarlas más lejos, hacia el oriente y hacia el sur, hacia zonas históricamente menos atendidas”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 28 de agosto en conferencia de prensa.
Con estaciones ubicadas cerca de líneas de Metro, Metrobús, Trolebús y otras opciones de transporte público, Ecobici puede acercar a las alcaldías fuera del centro de la capital al ideal de la ‘ciudad de los 15 minutos’, un modelo que busca que los servicios públicos, la educación y el trabajo sean accesibles en recorridos de 15 minutos o menos a pie o en bicicleta.
En Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, Ecobici también puede representar una alternativa de menor costo para los traslados, particularmente en los recorridos de ‘última milla’.
Un viaje en autobús cuesta entre 8.50 y 9.50 pesos; en microbús o vagoneta, la tarifa puede ir de 7.50 a 9.00 pesos, mientras que en los corredores concesionados es de 9.50 pesos.
Publicidad
En contraste, con la membresía anual de Ecobici, cada día de uso equivale a un costo de apenas 1.61 pesos y permite realizar viajes ilimitados, siempre y cuando cada uno tenga una duración máxima de 45 minutos.
De las estaciones con las que cuenta actualmente Ecobici, 297 se encuentran cerca de una estación de Metrobús, Metro, Cablebús o RTP. Por ello, la conectividad del sistema de bicicletas resulta esencial, al formar parte de la red de Movilidad Integrada (MI).
“La bicicleta no compite con el transporte público, sino que lo complementa”, dijo el director de Operaciones de Ecobici, Andrés Omaña, durante el Expansión ESG Summit realizado el 6 de agosto.
El 67% de los usuarios activos del sistema utiliza la bicicleta para llegar al trabajo o a centros de estudio, de acuerdo con el Gobierno capitalino. El tiempo promedio por viaje es de 17 minutos, mientras que los martes y jueves son los días con mayor demanda.