Esta concentración se refleja tanto en la cantidad de kilómetros de ciclovías como en la distribución de las estaciones de Ecobici.



Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo concentraban la mayor cantidad de kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México hasta 2024. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo son las alcaldías con mayor cantidad de estaciones de Ecobici en la Ciudad de México. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)



Por ello, la ampliación de Ecobici no solo representará un aumento de 61% en el número de bicicletas disponibles –de 9,308 a 15,000 unidades–, sino que también acercará a los habitantes del oriente y sur de la ciudad una alternativa para recorrer en bicicleta el último tramo de sus trayectos hacia la escuela, el trabajo, el hogar o el transporte público.

“Esta ampliación tiene un sentido de justicia territorial. Ecobici nació y creció principalmente en las zonas centrales de la ciudad. Ahora queremos llevarlas más lejos, hacia el oriente y hacia el sur, hacia zonas históricamente menos atendidas”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 28 de agosto en conferencia de prensa.





Con estaciones ubicadas cerca de líneas de Metro, Metrobús, Trolebús y otras opciones de transporte público, Ecobici puede acercar a las alcaldías fuera del centro de la capital al ideal de la ‘ciudad de los 15 minutos’, un modelo que busca que los servicios públicos, la educación y el trabajo sean accesibles en recorridos de 15 minutos o menos a pie o en bicicleta.

En Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, Ecobici también puede representar una alternativa de menor costo para los traslados, particularmente en los recorridos de ‘última milla’.

Un viaje en autobús cuesta entre 8.50 y 9.50 pesos; en microbús o vagoneta, la tarifa puede ir de 7.50 a 9.00 pesos, mientras que en los corredores concesionados es de 9.50 pesos.