Jovany "N", "La Muñeca", fue detenido por autoridades federales señalado de ser uno de los presuntos participantes en el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cometido el 20 de mayo de 2025.
Lo que se sabe de "La Muñeca", detenido por el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada
La captura se ejecutó el viernes 26 de junio en las inmediaciones del Mercado Centenario 1970 en Yautepec, Morelos, cuando el sospechoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y presentado ante un agente del Ministerio Público en Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Quién es "La Muñeca"?
Jovany "N" es considerado como uno de los implicados en el ataque en contra de dos funcionarios cercanos a Clara Brugada: su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz.
Ambos fueron asesinados a tiros por un sujeto que los esperaba sobre Calzada de Tlalpan, en el punto exacto donde Ximena solía recoger a José en su automóvil para después dirigirse juntos a su trabajo en la Jefatura de Gobierno.
"La Muñeca" es identificado como uno de los presuntos responsables del control de puntos de venta de droga en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con las investigaciones, forma parte de una célula criminal con operaciones tanto en la capital como en el Estado de México, la cual sería la responsable de ejecutar el atentado.
Jovany "N" está relacionado con "El Chamaco", uno de los sujetos señalados como participante en el doble asesinato, quien fue reportado como desaparecido por su familia ante las autoridades y después encontrado sin vida en Morelos.
El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, informó que el homicidio pudo deberse a una represalia por parte de los integrantes de la misma célula criminal que responsabilizaron a "El Chamaco" de cometer errores en la ejecución que llevaron a la captura de otros participantes.
"Tenemos conocimiento de uno de los integrantes del grupo delictivo, quien ya contaba con una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los hechos, fue asesinado meses después del homicidio.
"El móvil del asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de que este individuo había facilitado su identificación y captura por cometer diversos errores operativos”, dijo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México en una conferencia de prensa el pasado 14 de mayo.