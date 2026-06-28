Lo que se sabe de "La Muñeca", detenido por el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

La captura se ejecutó el viernes 26 de junio en las inmediaciones del Mercado Centenario 1970 en Yautepec, Morelos, cuando el sospechoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y presentado ante un agente del Ministerio Público en Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es "La Muñeca"?

Jovany "N" es considerado como uno de los implicados en el ataque en contra de dos funcionarios cercanos a Clara Brugada: su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz.

Ambos fueron asesinados a tiros por un sujeto que los esperaba sobre Calzada de Tlalpan, en el punto exacto donde Ximena solía recoger a José en su automóvil para después dirigirse juntos a su trabajo en la Jefatura de Gobierno.

"La Muñeca" es identificado como uno de los presuntos responsables del control de puntos de venta de droga en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con las investigaciones, forma parte de una célula criminal con operaciones tanto en la capital como en el Estado de México, la cual sería la responsable de ejecutar el atentado.