Reformas en vivienda y desarrollo urbano abren frente en el Congreso de la CDMX

Con las elecciones de 2027 en puerta, los diputados tienen un último periodo para legislar sobre estos pendientes antes de que el Congreso se renueve.

Planeación: cinco años de retraso en CDMX

El Plan General de Desarrollo , que guiará el crecimiento de la capital y las acciones del Gobierno capitalino para los próximos 20 años, arrastra casi seis años de retraso, pues la Constitución de la Ciudad de México indicaba que debía entrar en vigor en octubre de 2020.

El documento busca orientar las políticas, programas, proyectos y presupuesto de la ciudad, con objetivos de cohesión social, desarrollo sustentable, reducción de desigualdades y mejor calidad de vida; sin embargo ha recibido críticas del PAN y MC, así como de organizaciones civiles e integrantes de pueblos y barrios originarios.

Entre ellas que el Instituto de Planeación presumió una amplia consulta del proyecto–12,822 opiniones en la plataforma Plaza Pública, 486 talleres, 98,500 encuestas a niños y adolescentes–, sin embargo, a decir de la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, se trató de un ejercicio ‘a modo’.

“En Gustavo A. Madero se hizo la consulta en la explanada de la alcaldía y sacaron a la gente porque opinaban de manera diferente, porque los incomodó. Eso no es una consulta democrática”, afirma la también presidenta de la comisión de Planeación.

De los Santos también advierte riesgos para la representación ciudadana con la eliminación de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copaco), representantes en las colonias elegidos por sus vecinos.