Morena llega confrontado con el PAN, Movimiento Ciudadano (MC) e incluso con uno de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al inicio del periodo del Congreso capitalino en dos asuntos prioritarios para la Ciudad de México: el Plan General de Desarrollo y la legislación sobre vivienda, que incluye la propuesta de "Rentas Justas" de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Reformas en vivienda y desarrollo urbano abren frente en el Congreso de la CDMX
Con las elecciones de 2027 en puerta, los diputados tienen un último periodo para legislar sobre estos pendientes antes de que el Congreso se renueve.
Planeación: cinco años de retraso en CDMX
El Plan General de Desarrollo , que guiará el crecimiento de la capital y las acciones del Gobierno capitalino para los próximos 20 años, arrastra casi seis años de retraso, pues la Constitución de la Ciudad de México indicaba que debía entrar en vigor en octubre de 2020.
El documento busca orientar las políticas, programas, proyectos y presupuesto de la ciudad, con objetivos de cohesión social, desarrollo sustentable, reducción de desigualdades y mejor calidad de vida; sin embargo ha recibido críticas del PAN y MC, así como de organizaciones civiles e integrantes de pueblos y barrios originarios.
Entre ellas que el Instituto de Planeación presumió una amplia consulta del proyecto–12,822 opiniones en la plataforma Plaza Pública, 486 talleres, 98,500 encuestas a niños y adolescentes–, sin embargo, a decir de la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, se trató de un ejercicio ‘a modo’.
“En Gustavo A. Madero se hizo la consulta en la explanada de la alcaldía y sacaron a la gente porque opinaban de manera diferente, porque los incomodó. Eso no es una consulta democrática”, afirma la también presidenta de la comisión de Planeación.
De los Santos también advierte riesgos para la representación ciudadana con la eliminación de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copaco), representantes en las colonias elegidos por sus vecinos.
“Quieren desaparecer a los Copacos, que es una figura de representación democrática, y cambiarla por asambleas a mano alzada que no es más que una manipulación del propio gobierno”, explica.
Ve también una intención de disminuir las facultades de alcaldes y alcaldesas, concentrando aún más el poder en el Gobierno central al crear las Casas de Gobierno.
“De alguna manera estará debilitando la figura de los alcaldes en la ciudad al crear un ‘alcalde Bis’ que es la Casa de Gobierno y mandarle a esta toda la obra pública”, advierte la diputada del PAN.
El proyecto de Plan General de Desarrollo es en realidad el ‘Plan de Morena’, sostiene el diputado Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano.
“Lo construyen de manera equivocada como la visión de un gobierno y de un partido, cuando es un instrumento de prospectiva para las próximas décadas. Debe ser un instrumento de planeación de ciudad y no de partido y en eso se ha convertido, el Plan de Morena”, sostiene.
Para Torres, hay deficiencias graves sobre ejes como desarrollo urbano, vivienda y movilidad, pues el proyecto se limita a presentar un diagnóstico de los problemas, pero no rutas hacia su atención.
Se suma el silencio del Instituto de Planeación, el cual tras el cierre de la consulta pública el 10 de abril, no ha informado sobre el avance de la incorporación de las miles de opiniones ciudadanas.
“Lleva meses en el Instituto sin que sepamos absolutamente nada y eso es una gran irresponsabilidad de parte de la titular (Patricia Ramírez Kuri)”, critica el líder de MC en el Congreso.
Ley de "Rentas Justas" confronta a Morena contra el Verde
Con un precio de 52,087 pesos por metro cuadrado de vivienda en venta y rentas que aumentaron un 64% desde octubre de 2021, de acuerdo con Inmuebles24, la Ciudad de México necesita responder a problemas como la gentrificación y la expulsión de sus habitantes a las periferias.
La reforma sobre vivienda a la Constitución capitalina enviada en abril por la jefa de Gobierno al Congreso local plantea los siguientes puntos:
1. Tope a rentas en CDMX: el precio del alquiler de una vivienda no podrá subir por encima de la inflación del año anterior.
2. Vivienda asequible: el Gobierno de la Ciudad de México está obligado a contar con una política para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, especial para personas de sectores vulnerables y jóvenes.
3. Defensoría Inquilinaria: se crea la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, a cargo de salvaguardar los derechos y las obligaciones entre arrendadores y arrendatarios.
4. Derecho al arraigo: se reconoce que las personas que habitan en la Ciudad de México tienen derecho al arraigo vecinal y comunitario; al vínculo social, cultural, económico y territorial, así como a la permanencia.
Dicha iniciativa provocó un quiebre entre Morena y el Partido Verde, en especial por uno de los puntos: el tope al incremento en el costo del alquiler de viviendas.
“Como la mandaron, nosotros no estaríamos en posibilidad de votarla a favor. Tampoco estamos cerrados a abrir el debate, a dialogar, a construir pero sí está claro que no vamos a aprobar iniciativas que vengan sin un análisis”, indicó Jesús Sesma, secretario general del PVEM en CDMX y diputado con licencia.
Para Sesma, existe una parálisis en el sector inmobiliario en la ciudad que ha reducido la oferta de vivienda. Aprobar el límite a las rentas podría agravar el problema.
“En vez de abonar, complica más la situación”, afirma el líder del Verde en la capital.
Manuel Talayero, coordinador del Verde en el Congreso capitalino, reafirma la posición aunque deja abierta la puerta al diálogo.
“Espero que estén abiertas todas las fuerzas políticas para que en caso de que se requiera hacer alguna adecuación lo podamos hacer”, dice el diputado.
La tensión crece ante la próxima iniciativa anunciada por la jefa de Gobierno: la Ley de Rentas Justas.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, retó a las y los legisladores –tanto de oposición como aliados– a votar en contra de una iniciativa que busca responder a problemas como el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación.
“Les invito, inclusive a los diputados que quieren votar en contra, a que vayan a darse una vuelta por la colonia Roma un domingo a las cinco de la tarde. Si hay un claro ejemplo de la gentrificación, ahí está.
“Que le digan a la gente que no van a legislar el tema que tiene que ver en contra de la gentrificación”, retó la diputada ante medios de comunicación el 26 de agosto.
En la Ciudad de México hay un déficit de 700,000 viviendas aproximadamente, señala el diputado Royfid Torres, pero advierte que incluir en la Constitución capitalina la vivienda social, el tope a rentas y el derecho al arraigo no va a solucionar el problema.
“La reforma constitucional no sirve de nada, solo es una declaración dentro de la Constitución que si no cuenta con una ley que la aplique vamos a quedarnos otra vez como con el Bando 1: se publicó, se anunció, se festejó por el gobierno y ahí está, no tiene ninguna aplicación”, considera el coordinador de MC.