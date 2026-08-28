Hoy No Circula sabatino 29 de agosto: autos que no salen a las calles de CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos que no circulan este 29 de agosto?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula sabatino, al tratarse del quinto sábado del mes, las restricciones son únicamente para automóviles con holograma de verificación 2, sin importar la terminación de placas, y autos con vehículos foráneos.

A diferencia de otros sábados, las restricciones no aplican para vehículos con holograma de verificación 1.

Autos que sí circulan este sábado 29 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos con holograma de verificación 1.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 29 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este 29 de agosto.

Recuerda que esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en el aire.