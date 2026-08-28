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CDMX

Hoy No Circula sabatino 29 de agosto: autos que no salen a las calles de CDMX y Edomex

Antes de salir de casa, conoce las restricciones del programa Hoy No Circula sabatino.
vie 28 agosto 2026 07:21 PM
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Las restricciones del Hoy No Circula sabatino se aplicarán con normalidad este 29 de agosto. (Expansión|Gemini)

Inicia un nuevo fin de semana, el último de las vacaciones de verano, lo que para muchos se convierte en una gran oportunidad para salir a dar un paseo en familia.

Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula sabatino mantendrá sus restricciones, por lo que vale la pena tomar precauciones y evitar multas.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este 29 de agosto?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula sabatino, al tratarse del quinto sábado del mes, las restricciones son únicamente para automóviles con holograma de verificación 2, sin importar la terminación de placas, y autos con vehículos foráneos.

A diferencia de otros sábados, las restricciones no aplican para vehículos con holograma de verificación 1.

Autos que sí circulan este sábado 29 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos con holograma de verificación 1.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

Dos modelos de Suzuki. Del lado izquiero un Suzuki Swift en color amarillo; del lado izquierdo un Suzuki Jimny en color verde lima.
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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 29 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este 29 de agosto.

Recuerda que esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en el aire.

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Alcaldías y municipios donde aplica el Hoy No Circula sabatino

El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios de la zona conurbada del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula sabatino

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

Además de las multas, se deben agregar cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del último número de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma de verificación 2 y placas foráneas.

Antes de salir de casa, se recomienda revisar el calendario del programa y así evitar posibles multas.

Tags

Multas Ciudad de México automóviles, movilidad

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