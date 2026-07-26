Especialistas advierten que no basta con crear casas o departamentos a precios accesibles, sino que es necesario evaluar los riesgos de cada territorio en donde se construye.

“La meta de 1.8 millones de viviendas en el sexenio es altísima, tendría que encender las alarmas sobre qué tipos de estudios son los que realmente se están haciendo para seguir desarrollando tanta vivienda”, señala Eduardo Rivera Urbina, gerente de Regeneración Urbana y Social de Fundación Hogares.

Se entiende la vivienda no como un espacio para que las comunidades habiten, sino que se está entendiendo la vivienda como un producto. Eduardo Rivera, gerente de Regeneración Urbana y Social de Fundación Hogares

De acuerdo con los especialistas, la gestión de riesgos debe ser uno de los puntos más importantes para decidir la ubicación de un desarrollo, en especial de vivienda social como la de este programa, pero la escasez de suelo puede llevar a que se decida construir simplemente en terrenos de bajo costo que estén disponibles o que sean propiedad de los gobiernos.

“Si el terreno es caro, la vivienda se encarece; pero si el terreno es una donación del municipio, entonces ya no tiene un costo como tal, e Infonavit sí puede cumplir con las tarifas del valor de la vivienda”, explica Carlos Corral Serrano, director de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU).

Lamentablemente por tratar de mantener estos costos tan bajos de construcción de vivienda (...) nuevamente terminamos construyendo en terrenos que muy probablemente no tengan las condiciones adecuadas para el desarrollo urbano. Carlos Corral, director de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU).

Aportación de terrenos

El programa Vivienda para Bienestar lleva un avance del 33.6% de la meta con 604,000 viviendas, de las cuales 274,000 se encuentran en construcción y 24,500 ya han sido entregadas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) el 15 de junio.

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, reconoció que hay un contraste en el avance del programa en las entidades por la escasez de suelo para edificar viviendas, pues dependen de los terrenos aportados por gobiernos municipales y estatales.

“En las (entidades) más bajas, lo que destaca es la dificultad justamente de obtener esta reserva territorial”, señaló el pasado 15 de junio.

De acuerdo con la meta de viviendas sociales para cada entidad, Tabasco se encuentra al 76%, Estado de México, Baja California Sur reportan el 5%, mientras que la Ciudad de México lleva apenas el 1%.