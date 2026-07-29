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México

Urbanistas alertan que crecimiento de las ciudades rebasa capacidad del Estado

Especialistas llamaron a fortalecer la planeación territorial y la coordinación entre municipios, estados y Federación para enfrentar los retos de las ciudades mexicanas.
mié 29 julio 2026 08:00 PM
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bienal de urbanismo
La Bienal de Urbanismo es una plataforma donde urbanistas, académicos, gobiernos y profesionales colaboran para crear soluciones innovadoras que transforman nuestras ciudades (Foto: Cuartoscuro)

El acelerado crecimiento de las ciudades mexicanas durante las últimas décadas supera la capacidad de los gobiernos para dotar de infraestructura, equipamiento y servicios públicos, advirtieron especialistas durante la presentación de la Segunda Bienal de Urbanismo de México 2026, quienes alertaron que el país enfrenta el reto de replantear la forma en la que planifica su desarrollo territorial.

En el encuentro, organizado por la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) con el respaldo de ONU-Hábitat, expertos coincidieron en que la expansión desordenada de las manchas urbanas genera rezagos en movilidad, vivienda, espacio público, infraestructura y acceso a servicios, por lo que urgieron a fortalecer la planeación a largo plazo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

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El presidente del jurado de la Bienal, José Luis Cortés Delgado, explicó que México experimentó una transformación demográfica sin precedentes al pasar de alrededor de 25 millones de habitantes a más de 130 millones, proceso que estuvo acompañado por una intensa migración del campo hacia las ciudades.

Ese crecimiento, dijo, ocurrió de forma acelerada y, en muchos casos, sin una adecuada planeación territorial.

"Las manchas urbanas crecieron en todas direcciones y eso fue rebasando la capacidad del Estado y de la sociedad civil para atender la demanda de infraestructura, equipamiento y servicios", señaló.

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Añadió que la expansión urbana obliga a millones de personas a asentarse en zonas con carencias y genera nuevos desafíos para los gobiernos municipales, estatales y federal.

Cortés Delgado sostuvo que el principal desafío ya no es solo construir más infraestructura, sino ordenar el territorio para evitar que continúe la expansión descontrolada de las ciudades.

Indicó que es necesario fortalecer la planeación metropolitana, el desarrollo regional y los instrumentos de ordenamiento territorial para garantizar ciudades más funcionales y sostenibles.

Asimismo, llamó a reconocer y replicar proyectos exitosos que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

El especialista también expresó preocupación por el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, al considerar que fenómenos como el cambio climático y los conflictos internacionales complican el avance de los objetivos globales relacionados con el desarrollo sostenible.

Destacó que las bienales sirven para definir el futuro de las ciudades con la participación de expertos, académicos y población que aspira a mejorar el hábitat y a poner un poco de orden en las ciudades.

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Falta continuidad en los proyectos urbanos

Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), María de Lourdes González Lozano, señaló que uno de los principales obstáculos para mejorar las ciudades es la falta de continuidad de los proyectos cuando cambian las administraciones municipales.

Explicó que muchos planes e inversiones quedan inconclusos porque los nuevos gobiernos suelen impulsar proyectos distintos, aunque existan estrategias previamente diseñadas.

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Por ello, consideró indispensable fortalecer a los Institutos Municipales de Planeación para que aporten continuidad técnica y visión a largo plazo sobre las políticas públicas.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, sostuvo que la planeación urbana debe incorporar la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

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Afirmó que las decisiones sobre el uso del suelo tienen un impacto directo en la seguridad de la población, por lo que es indispensable construir ciudades resilientes capaces de enfrentar fenómenos naturales y reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

"Necesitamos ciudades más seguras, donde la vivienda, la movilidad, el espacio público y el medio ambiente formen parte de una misma visión del territorio", señaló.

Bienal busca impulsar mejores prácticas

La Asociación Mexicana de Urbanistas presentó la convocatoria de la Segunda Bienal de Urbanismo de México 2026, iniciativa que busca identificar y difundir proyectos exitosos de planeación urbana y desarrollo territorial.

Hasta el momento, la convocatoria ya recibió 108 proyectos provenientes de ocho países y de más de 20 entidades del país, mientras que el registro permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

Los organizadores señalaron que la bienal pretende convertirse en un espacio para compartir soluciones que ayuden a enfrentar los principales desafíos urbanos de México y América Latina, entre ellos el crecimiento desordenado de las ciudades, la desigualdad territorial y los efectos del cambio climático.

La bienal de urbanismo 2026 se hace cada dos años, en este evento se premia, muestra y reúne los mejores proyectos, normas e investigaciones sobre el diseño de las ciudades.

En este 2026 se realiza la Segunda Bienal de Urbanismo de México, la cual invita a profesionales de todo el país y de América Latina bajo el lema "Construyendo las ciudades que soñamos”.

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urbanismo Organización de las Naciones Unidas ciudades

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