CDMX 2046: avanza el Plan General de Desarrollo que definirá el futuro de la capital

El camino de la "constitución urbana"

Construir este instrumento ha llevado mucho tiempo a la Ciudad, por cinco meses el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México llevó a acabo consultas y foros en la alcaldías, etapa que terminó el 10 de abril.

En esta consulta se recabaron 12,822 opiniones ciudadanas a través de la plataforma Plaza Pública, que se suman a 1,257 opiniones recogidas por legisladores del Congreso capitalino a la par de 36 foros realizados en las alcaldías.

Ahora el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva está en el proceso de sistematizar todas las opiniones recabadas durante la consulta e integrarlas al proyecto, para después enviarlo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Plan General de Desarrollo es el primero de una serie de instrumentos de planeación mandatados en la Constitución de la Ciudad de México, explica el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Luis Alberto Chávez García.

Una vez que se logre aprobar el Plan General de Desarrollo, Chávez García subraya, que la siguiente prioridad será la creación de una nueva Ley General de Ordenamiento Territorial, la cual será necesaria para concretar el segundo instrumento de planeación, que es la Ley General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual definirá la gestión del territorio en la ciudad en los próximos 15 años.

Si no tenemos una Ley de Ordenamiento Territorial muy blindada, muy cuidada, los constructores van a pensar que les dimos un cheque en blanco porque no hay nada que te hable de los usos de suelo, de los niveles de las construcciones. Tenemos que cuidar mucho para no afectar a la ciudadanía. Luis Alberto Chávez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso CDMX

Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Cuartoscuro.com)

Instrumentos de planeación con los que debe contar la Ciudad de México, a partir de la Constitución Política de la CDMX. (Gráfico: Elaboración propia)

¿Qués sigue?

La propuesta del Plan General, que cuenta con 29 ejes, que marcarán la ruta para las políticas públicas y presupuestales de la Capital del país, será enviado a la jefa de Gobierno, y si da su visto bueno, enviará el proyecto al Congreso de la ciudad.

Las y los diputados de la capital tendrán hasta seis meses para discutir el Plan General de Desarrollo y en caso de ser necesario realizar un Parlamento Abierto para la participación diferentes grupos sociales –como mujeres, pueblos y barrios originarios, poblaciones indígenas entre otros– así como organizaciones sociales y universidades.

Este plan se revisará cada seis años para evitar que se rezague ante las necesidades de la Ciudad.

De ahí, se derivan después los programas Delegacionales y luego los Parciales de Colonias, Pueblos y Barrios.