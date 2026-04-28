CDMX 2046: avanza el Plan General de Desarrollo que definirá el futuro de la capital
Legisladores y especialistas aseguran que contar con este instrumento como eje rector garantizará el derecho a la ciudad y atender necesidades seguridad, movilidad o vivienda con proyecciones a futuro.
El Plan General de Desarrollo (PGD) será el equivalente nueva Constitución territorial para la Ciudad de México, al definir una ruta para el desarrollo de la capital con visión a los próximos 20 años.
Este será el primero de una serie de instrumentos de planeación urbana mandatados en la Constitución de la Ciudad de México, que se espera sea aprobado por el Congreso local el segundo periodo ordinario de sesiones de este año que arranca en Septiembre.
Y para ello, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), ya sistematiza la consulta realizada a la ciudadanía y que terminó el pasado 10 abril.
Durante el Encuentro Expansión para hablar del la ruta de construcción del Plan General, especialistas y legisladores coincidieron en que con este instrumento se busca garantizar varios derechos que han de a ciudad un espacio más equitativo para los habitantes.
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No se trata solo de uno de los instrumentos de planeación que mandata la Constitución capitalina, el Plan General de Desarrollo también representa la oportunidad de atender la desigualdad territorial en la Ciudad de México en temas seguridad, acceso al agua y movilidad, apunta el diputado local por Morena, Alberto Vanegas.
Para el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso local, una muestra clara de esta desigualdad es lo que se vive en algunas alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán que cuentan con puntos de conexión de menos de 500 metros a opciones de transporte público; mientras que otras como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta las personas recorren más de dos kilómetros para encontrar un punto de conexión.
“El derecho a la ciudad es un derecho colectivo de todos por tener un uso de la ciudad, el derecho a tener espacios públicos, a tener transporte, a tener agua, todos estos derechos que las personas deben tener independientemente de dónde vivan en la ciudad”,
Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso CDMX
Para Daniel Pérez Torres, doctor en Urbanismo por la UNAM y quien ha participa de manera cercana en la construcción de estos planes, explica que contar con este instrumento de planeación es necesario para hacer frente a los desafíos que se enfrentarán en las próximas décadas en la Ciudad de México, uno de ellos el envejecimiento de la población, lo que cambiará las necesidades en movilidad, espacio público, salud y cuidados.
“La población adulta mayor es de alrededor del 20% pero en un futuro será –al 2045 que es el horizonte que marca el Plan– más del 35% de la población que tendrá más de 65 años y la población menor a 12 años será menos del 7%”, advierte Pérez Torres.
Si no tenemos el Plan (General de Desarrollo) las decisiones se hacen sin una guía, sin definir prioridades para la asignación de presupuesto. (...) Si seguimos conservando el statu quo y la decisión de no modificar la ciudad, se está demostrando que no va a ser viable.
Daniel Pérez Torres, doctor en Urbanismo
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El camino de la "constitución urbana"
Construir este instrumento ha llevado mucho tiempo a la Ciudad, por cinco meses el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México llevó a acabo consultas y foros en la alcaldías, etapa que terminó el 10 de abril.
En esta consulta se recabaron 12,822 opiniones ciudadanas a través de la plataforma Plaza Pública, que se suman a 1,257 opiniones recogidas por legisladores del Congreso capitalino a la par de 36 foros realizados en las alcaldías.
Ahora el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva está en el proceso de sistematizar todas las opiniones recabadas durante la consulta e integrarlas al proyecto, para después enviarlo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El Plan General de Desarrollo es el primero de una serie de instrumentos de planeación mandatados en la Constitución de la Ciudad de México, explica el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Luis Alberto Chávez García.
Una vez que se logre aprobar el Plan General de Desarrollo, Chávez García subraya, que la siguiente prioridad será la creación de una nueva Ley General de Ordenamiento Territorial, la cual será necesaria para concretar el segundo instrumento de planeación, que es la Ley General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual definirá la gestión del territorio en la ciudad en los próximos 15 años.
Si no tenemos una Ley de Ordenamiento Territorial muy blindada, muy cuidada, los constructores van a pensar que les dimos un cheque en blanco porque no hay nada que te hable de los usos de suelo, de los niveles de las construcciones. Tenemos que cuidar mucho para no afectar a la ciudadanía.
Luis Alberto Chávez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso CDMX
¿Qués sigue?
La propuesta del Plan General, que cuenta con 29 ejes, que marcarán la ruta para las políticas públicas y presupuestales de la Capital del país, será enviado a la jefa de Gobierno, y si da su visto bueno, enviará el proyecto al Congreso de la ciudad.
Las y los diputados de la capital tendrán hasta seis meses para discutir el Plan General de Desarrollo y en caso de ser necesario realizar un Parlamento Abierto para la participación diferentes grupos sociales –como mujeres, pueblos y barrios originarios, poblaciones indígenas entre otros– así como organizaciones sociales y universidades.
Este plan se revisará cada seis años para evitar que se rezague ante las necesidades de la Ciudad.
De ahí, se derivan después los programas Delegacionales y luego los Parciales de Colonias, Pueblos y Barrios.
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La urgente coordinación Metropolitana
Junto al Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México, es necesario avanzar hacia una coordinación metropolitana en el Valle de México, para lo cual será clave que se logre conformar un Cabildo Metropolitano entre representantes de alcaldías y municipios con las entidades federativas y el Gobierno de México, así como un Parlamento Metropolitano con legisladores de las diferentes entidades para armonizar las leyes.
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México abarca 84 municipios de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, con más de 21 millones de habitantes.
Esto se requiere para atender pendientes como la gestión vehicular, que va desde la emisión de placas, cobro de tenencia y verificación, así como responder a problemas de seguridad, manejo del agua y la protección del medio ambiente.
Para muestra, el diputado Vanegas señala a los obstáculos para el combate de tala clandestina en el Bosque de Agua, que atraviesa la CDMX, el Estado de México y Morelos.
“En la Ciudad de México la tala clandestina es un delito grave con una pena de hasta 20 años de cárcel, pero no sucede lo mismo en Morelos o en el Estado de México. En Morelos puedes salir bajo fianza porque no es un delito grave. Estamos hablando del mismo bosque, solo que si lo talas del lado de la Ciudad de México la pena es distinta", apunta el diputado Vanegas.
Para el Daniel Pérez Torres, experto den urbanismo y quien está involucrado en un Plan de Desarrollo del Valle de México que trabaja la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), una de las tareas que se deberán implementar para gestionar mejor la integración en la región son las Agencias Metropolitanas, que pueden ser en transporte, en agua y hasta financieras, a fin de ayudar a planear, construir y gestionar mejor las necesidades de la megalópolis.
El plan también genera discrepancias
Por varios años se ha intentado sacar el Plan General de Desarrollo pero hasta ahora no se había tenido éxito.
Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno trató de sacar adelante un proyecto en 2020 y luego Martí Batres, como jefe de Gobierno interino, realizó un nuevo intento en 2023. En ambas ocasiones, terminaron por retirar los proyectos del Congreso capitalino ante protestas sociales –en especial de integrantes de pueblos y barrios originarios– y críticas de organizaciones civiles.
Para esta ocasión, el diputado Chávez asegura que el proceso de consulta ha sido lo suficientemente incluyente para que salga adelante.
“A diferencia de las otras veces, ahora fue una inclusión total de los concejales, Copacos (Comisiones de Participación Comunitaria), sector empresarial e inmobiliario, ciudadanos, pueblos y barrios. Fue muy incluyente y fuera de las cuestiones incendiarias de ciertos puntos de la oposición, no ha habido queja de la ciudadanía”, asegura el legislador de Morena.
Hasta ahora contra el Plan General de Desarrollo se han levantado diversas voces: al interior del Congreso, legisladores de Movimiento Ciudadano acusaron fallas en la consulta, así como vacíos estructurales en su contenido, mientras diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Contraloría General capitalina señalando irregularidades en el proceso de elaboración y consulta.
En tanto, Comisiones de Participación Ciudadana (Copaco) de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón iniciaron juicios electorales contra cinco foros de consulta para buscar sean invalidados, mientras el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Anáhuac señaló que la consulta a habitantes de estos pueblos y barrios fue opaca e insuficiente.
Ante la polémica, el diputado Chávez García, defiende que las opiniones ciudadanas sí están siendo tomadas en cuenta, como ejemplo el proyecto pasó de tener 22 ejes rectores a 29, al sumar preocupaciones ciudadanas como los asentamientos irregulares.
“Este es un tema muy importante, no puede haber crítica sin propósito (...) este es uno de los planes más ampliamente consultados con diversos sectores”, responde el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso capitalino.