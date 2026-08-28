Conoce las rutas de Ecobici, estas son las zonas en las que se encuentra el servicio

Alcaldías que cuentan con la presencia de Ecobici

Ecobici nació en 2010 y comenzó operaciones con poco más de 1,000 bicicletas distribuidas a lo largo de 85 estaciones, ubicadas principalmente en la zona centro del entonces Distrito Federal.

Como parte de la ampliación de esta red, se tiene previsto que Ecobici tenga un total de 15,000 bicicletas en funcionamiento, mientras que las estaciones pasarán de 687 en la actualidad a 1,111, sumando las que se construirán en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

Actualmente, Ecobici cuenta con presencia en las siguientes alcaldías:

- Álvaro Obregón.

- Azcapotzalco.

- Benito Juárez.

- Coyoacán.

- Cuauhtémoc.

- Miguel Hidalgo.

Ecobici ampliará su presencia hacia el oriente y sur de la capital con la llegada de estaciones a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan .

Ecobici llegará a tres nuevas alcaldías. (Shelma Navarrete)

Adicionalmente, Ecobici brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad de bicicletas en estaciones a través de su app móvil, disponible en iOS y Android, y a través de su portal web oficial.