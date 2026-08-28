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CDMX

Conoce las rutas de Ecobici, estas son las zonas en las que se encuentra el servicio

Ecobici se ha consolidado como una opción de movilidad económica y ecológica para los capitalinos, con presencia en diferentes seis alcaldías.
vie 28 agosto 2026 06:50 PM
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Estación de Ecobici en la CDMX.
Ecobici continúa en expansión constante. (Galo Cañas Rodríguez)

Ecobici, la red de bicicletas públicas de la Ciudad de México, se mantiene en constante Expansión con la finalidad de brindar una opción de movilidad económica, segura y amigable con el medio ambiente.

Como parte del crecimiento de la red, autoridades capitalinas anunciaron recientemente anunciaron que llegará a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, por lo que se sumarán más unidades y nuevas estaciones de servicio para los capitalinos.

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Alcaldías que cuentan con la presencia de Ecobici

Ecobici nació en 2010 y comenzó operaciones con poco más de 1,000 bicicletas distribuidas a lo largo de 85 estaciones, ubicadas principalmente en la zona centro del entonces Distrito Federal.

Como parte de la ampliación de esta red, se tiene previsto que Ecobici tenga un total de 15,000 bicicletas en funcionamiento, mientras que las estaciones pasarán de 687 en la actualidad a 1,111, sumando las que se construirán en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

Actualmente, Ecobici cuenta con presencia en las siguientes alcaldías:

- Álvaro Obregón.

- Azcapotzalco.

- Benito Juárez.

- Coyoacán.

- Cuauhtémoc.

- Miguel Hidalgo.

Ecobici ampliará su presencia hacia el oriente y sur de la capital con la llegada de estaciones a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan .

Talleres de Ecobici en CDMX.
Ecobici llegará a tres nuevas alcaldías. (Shelma Navarrete)

Adicionalmente, Ecobici brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad de bicicletas en estaciones a través de su app móvil, disponible en iOS y Android, y a través de su portal web oficial.

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CDMX tiene plan para ampliar infraestructura ciclista

En 2025, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, presentó el Plan Ciclista 2025-2030, en el que se anunció que se contemplan sumar 553 kilómetros de ciclovías en la CDMX.

Comparado con los 4.3 kilómetros de ciclovías iniciales, en 2010, esto representa un crecimiento exponencial en la infraestructura ciclista de la capital.

La ampliación de la red Ecobici responde al constante aumento de demanda en el servicio, pues en la actualidad, se realizan dos millones de viajes en promedio.

Jóvenes pasean en bicicletas de Ecobici, el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México.
De la Condesa a Iztapalapa: la CDMX busca consolidar el sistema de bicicletas compartidas más grande de Latinoamérica Con 15,000 bicicletas nuevas, Ecobici llegará al nivel de sistemas de ciudades como París y Londres. Su expansión a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, de acuerdo con especialistas, representa 'justicia' en movilidad.

Prueba del aumento en la demanda en este servicio es que cada bicicleta tiene una capacidad para realizar 4.5 viajes al día, pero en la actualidad brindan un promedio de 8.3 viajes, lo que se traduce en mayor desgaste para cada unidad.

El sistema Ecobici no solo destaca por ser una alternativa de movilidad amigable con el ambiente, sino que también es económica, pues en promedio tiene un precio de 1.60 pesos por día.

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Tags

Ecobici; ecobici, movilidad, salud; Ecobici, HSBC, CDMX, bicicletas, beneficios exclusivos, movilidad, tarjetas HSBC HSBC, ECOBICI, Bicicleta

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