Conoce las rutas de Ecobici, estas son las zonas en las que se encuentra el servicio

Ecobici, la red de bicicletas públicas de la Ciudad de México, se mantiene en constante Expansión con la finalidad de brindar una opción de movilidad económica, segura y amigable con el medio ambiente.
Como parte del crecimiento de la red, autoridades capitalinas anunciaron recientemente anunciaron que llegará a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, por lo que se sumarán más unidades y nuevas estaciones de servicio para los capitalinos.
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Alcaldías que cuentan con la presencia de Ecobici
Ecobici nació en 2010 y comenzó operaciones con poco más de 1,000 bicicletas distribuidas a lo largo de 85 estaciones, ubicadas principalmente en la zona centro del entonces Distrito Federal.
Como parte de la ampliación de esta red, se tiene previsto que Ecobici tenga un total de 15,000 bicicletas en funcionamiento, mientras que las estaciones pasarán de 687 en la actualidad a 1,111, sumando las que se construirán en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.
Actualmente, Ecobici cuenta con presencia en las siguientes alcaldías:
Adicionalmente, Ecobici brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad de bicicletas en estaciones a través de su app móvil, disponible en iOS y Android, y a través de su portal web oficial.
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CDMX tiene plan para ampliar infraestructura ciclista
En 2025, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, presentó el Plan Ciclista 2025-2030, en el que se anunció que se contemplan sumar 553 kilómetros de ciclovías en la CDMX.
Comparado con los 4.3 kilómetros de ciclovías iniciales, en 2010, esto representa un crecimiento exponencial en la infraestructura ciclista de la capital.
La ampliación de la red Ecobici responde al constante aumento de demanda en el servicio, pues en la actualidad, se realizan dos millones de viajes en promedio.
Prueba del aumento en la demanda en este servicio es que cada bicicleta tiene una capacidad para realizar 4.5 viajes al día, pero en la actualidad brindan un promedio de 8.3 viajes, lo que se traduce en mayor desgaste para cada unidad.
El sistema Ecobici no solo destaca por ser una alternativa de movilidad amigable con el ambiente, sino que también es económica, pues en promedio tiene un precio de 1.60 pesos por día.