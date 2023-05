Martí Batres: “Andamos con un ojo al gato y otro al garabato”

Batres, el secretario de Gobierno

Aunque en sus redes se pueden encontrar fácilmente videos en los que Batres arremete contra la oposición o realiza declaraciones duras contra el panismo, el priismo y el perredismo, en entrevista asegura que desde su oficina del Gobierno de la CDMX no se tiene una confrontación con otros partidos.

Algunos alcaldes de la oposición presumen que han bajado los delitos en sus demarcaciones, como si fuera fruto de su trabajo. En realidad es resultado de la labor de la @FiscaliaCDMX y otras instituciones centrales. La fiscalía es la que investiga, catea, ejerce la acción penal. pic.twitter.com/aHuNRmnHuB — Martí Batres (@martibatres) May 17, 2023

Argumenta que se ha reunido con los 16 alcaldes de la Ciudad y que con todos trabaja, incluso con panistas, como el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, con quien se tiene una confrontación abierta por las investigaciones y detenciones que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de funcionarios de esa demarcación por presunta corrupción inmobiliaria.

“En la medida en que tenemos nosotros planteamientos de los alcaldes, pues los atendemos. Tuvimos un planteamiento, por ejemplo, que nos hizo el alcalde de Benito Juárez –hace meses– sobre sobre un problema sobre Calzada de Tlalpan y lo empezamos a ver de manera conjunta”, explica en entrevista realizada en el Palacio del Ayuntamiento.

Martí Batres: "Con todos los alcaldes hemos alcanzado acuerdos” | Entrevista

A casi dos años de llegar a la Secretaría de Gobierno, ¿qué es actualmente lo más urgente en la Ciudad de México?

Todo es importante en la ciudad, hay muchos temas. Siempre, para nosotros, por nuestra perspectiva, lo más importante, lo más urgente, siempre es atender los problemas sociales.

Hace dos años usted dijo que se daría espacio a todos los alcaldes, incluyendo a los de la oposición, ¿sigue esta misma dinámica?

Eso que dije entonces, eso se ha hecho. En esta oficina, o más bien dicho, por esta oficina, han pasado los 16 alcaldes con todos hemos tenido algún acuerdo sobre un tema.

Decía que el encargo era buscar "diálogo, acuerdo y consensos", ¿se siguen manteniendo estas tres premisas?

Sí, diálogo hemos tenido desde el principio, pero hemos pasado incluso a tener acuerdos, por ejemplo, traemos unos acuerdos muy buenos con la alcaldía de Azcapotzalco, cuya titular forma parte de una fuerza política oposición, pero estamos trabajando muy bien sobre diversos temas que la propia alcaldía nos ha planteado.

En Benito Juárez, ¿se sigue trabajando a pesar de que está, por parte de la Fiscalía, una investigación?

Sí tenemos tenemos planteamientos de los alcaldes, pues independientemente de la fuerza política e independientemente de la relación que hay… si es muy buena o si no; si no es tan fluida, independientemente de eso, nosotros atendemos lo que nos piden los alcaldes siempre.

¿El que la Fiscalía de la CDMX vaya en contra del llamado “cártel inmobiliario” genera tensiones para la Secretaría de Gobierno?

No, no las genera, no las debería generar.

¿Hay alguna confrontación en especial contra el panismo o es contra un funcionario en particular?

No, no hay una confrontación que tenga el gobierno o la Secretaría del Gobierno contra un partido político; no la puede tener, además, porque nosotros tenemos que dialogar con todos.

Se trata de un caso de justicia que está abordando la Fiscalía, no solo la Fiscalía, el propio Tribunal Superior de Justicia". Martí Batres, secretario de Gobierno CDMX

El Metro, un problema de mucha coyuntura, ¿sigue siendo un tema prioritario para el gobierno?

Es un tema prioritario, toda la movilidad; de hecho, la jefa de Gobierno ha lanzado un programa de movilidad muy vasto, muy amplio, que incluye dos líneas de Cablebús, y se está construyendo la tercera. Todas las unidades nuevas de trolebuses; todos fueron renovados, prácticamente. Ahora, hay toda una línea del Metrobús que ya es eléctrica, por poner otro ejemplo, y se están atendiendo otros aspectos de la movilidad...

Hubo un momento de crisis por el Metro, ¿ya se superó?

Ya se superó y, de todas maneras, todos los días tenemos un informe de lo que sucede en el Metro; sobre todo, el problema que encontramos, el problema fuerte: el del robo de cable. Y, entonces, éste ha disminuido muchísimo, y eso nos está ayudando y además... bueno, pues hay presencia del gobierno, hay una presencia constante en el Metro y eso nos ayuda a su mejor funcionamiento.

A principios de este año se dijeron cosas que no son ciertas, por ejemplo, que no había más inversión en el Metro, que no se estaba invirtiendo en su mantenimiento, pues esto es falso. Simplemente, entre otras cosas que hay que señalar está lo siguiente: tenemos el presupuesto más alto que haya tenido el Metro, unos 20,000 - 21,000 millones de pesos, como presupuesto general, pero aparte se invirtieron 500 millones de pesos, aproximadamente, para el sistema de control del Metro que está en el C5; se invirtieron como 4,500 millones para la subestación eléctrica de energía y, luego, se están invirtiendo 37,000 millones para la renovación completa de la Línea 1 del Metro, es decir, hay una renovación muy amplia y un presupuesto muy amplio para el Metro.