Alcaldesa de Álvaro Obregón intercambia acusaciones con Morena en Congreso CDMX

Recordó además el suicidio de un ex trabajador de la alcaldía, Darío Villeda, quien señaló a la alcaldesa de amenazarlo y quitarle un puesto de comida que tenía con su familia.

Por su parte Limón rechazó realizar adquisiciones a sobreprecio pues, sostuvo, los precios son fijados por el Gobierno central.

Mientras sobre el fallecimiento del trabajador en la obra de drenaje, indicó que fue a causa de una lluvia atípica que reblandeció el suelo un día antes; mientras sobre el suicidio del ex colaborador, “dice que le quitamos su puesto, quiero decirle diputada (Batres) que el puesto se lo quitó Layda, tenemos documentos de que el permiso se lo quitó Layda Sansores”, dijo.

Limón criticó a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, a quien llamó “fiscal carnal” pues afirmó no se ha sabido de ningún avance en las siete denuncias interpuestas contra la ex alcaldesa, Layda Sansores, por el presunto desvío de 120 millones de pesos.

“La ‘fiscal carnal’ no investiga a sus cuates”, afirmó. “En ninguno de estos casos se ha tenido avances, hay que decirlo, la fiscal no es objetiva, la fiscal no asume la tarea de hacer justicia, asume la tarea de perseguir a la oposición”, acusó la alcaldesa.

Al salir de su comparecencia, Limón respondió al ser cuestionada si como alcaldesa de oposición cerraría filas a favor de Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez implicado por la Fiscalía de a ciudad en un presunto esquema de corrupción inmobiliaria.

“Sí, por supuesto y en torno a que dejen de crucificarse. Si quieren ganar la ciudad que la ganen con trabajo, que ganen con esfuerzo”, dijo la alcaldesa de Álvaro Obregón.