El efecto Mullin: el huésped que pone las reglas

Cuando Maru Campos recibió su notificación en las escaleras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, reclamó públicamente que Rocha Moya no había sido convocado en los mismos términos.

Era la reacción esperada, casi guionizada. Horas después llegó el de Rocha.

El efecto: la narrativa oficial pudo decir que "la ley es pareja".

El problema es que los supuestos delitos son de naturaleza radicalmente opuesta: a Rocha Moya se le investiga por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; a Maru Campos, por haber permitido que la CIA operara en su territorio contra ese mismo cártel.

En la lógica de este gobierno, combatir el narco con aliados extranjeros es tan grave como ser cómplice del narco. La simetría jurídica es, en realidad, una obscenidad política.

¿Custodia o prisión preventiva encubierta? La "Guarda" de Rocha Moya

El senador Enrique Inzunza había permanecido oculto las tres últimas semanas en algún lugar de Badiraguato, Sinaloa — uno de los territorios históricamente más controlados por el Cártel de Sinaloa.

No es un detalle menor.

La pregunta que nadie en la prensa oficial se atreve a formular con claridad es si esa "discreción" era voluntaria o si existía alguna forma de tutela institucional, informal o de facto, que garantizara que ni Inzunza ni Rocha cayeran en manos de ninguna autoridad antes de que el gobierno decidiera el momento político correcto para actuar.

La FGR había rechazado inicialmente ejecutar las órdenes de detención provisional solicitadas por Estados Unidos, argumentando falta de pruebas documentales suficientes. ¿Falta de pruebas o exceso de conveniencia política?

Cuando un gobernador indiciado en una corte federal de Nueva York "solicita licencia" y desaparece del radar oficial durante semanas, y la Fiscalía que debería investigarlo declara que no hay elementos para actuar, la frontera entre protección institucional y complicidad institucional se vuelve inquietantemente delgada.