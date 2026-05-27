El efecto Mullin: el huésped que pone las reglas

El efecto Mullin: 48 horas que destruyen meses de discurso soberanista
El análisis más devastador de esta coyuntura no está en los citatorios ni en los indictments: está en la secuencia temporal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía habían tenido semanas de margen desde que se hicieron públicas las acusaciones el 29 de abril. Durante ese tiempo, la FGR argumentó falta de pruebas. Durante ese tiempo, Harfuch dijo que Rocha estaba "limpio". Durante ese tiempo, la presidenta Sheinbaum anunció públicamente de qué no iba a hablar cuando recibiera al enviado de Washington.
Y entonces llegó Markwayne Mullin.
El enviado de Washington llegó con el peso de tres crisis simultáneas sobre la mesa: la muerte de dos agentes de la CIA en la sierra entre Chihuahua y Sinaloa, los indictments federales en Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos incluyendo un gobernador en funciones, y una Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva.
Cuarenta y ocho horas después de su salida del Palacio Nacional, los citatorios estaban firmados. La matemática es brutal: lo que semanas de presión diplomática formal no lograron, una visita de 24 horas en Palacio lo resolvió de fin de semana.
La advertencia estadounidense tiene coordenadas muy precisas: hay narcopolíticos documentados en el gobierno mexicano, la justicia de Estados Unidos tiene los casos construidos, y México puede elegir entre cooperar ordenadamente o ver cómo sus funcionarios son procesados directamente en cortes federales de Nueva York.
Dos exsecretarios del gobierno de Sinaloa — el de Finanzas y el de Seguridad — ya se entregaron voluntariamente en Europa y Estados Unidos. La arquitectura del derrumbe ya está en marcha.
Un Estado que actúa por presión externa no es un estado soberano
Lo que estos días revelan no es una crisis de seguridad ni una crisis diplomática.
Es una crisis de carácter institucional de fondo.
México tiene una Fiscalía que actúa cuando Washington golpea la mesa; tiene una Secretaría de Gobernación que le pone notas al pie a la justicia; tiene un Ejecutivo que anuncia previamente qué temas no discutirá con potencias extranjeras — y al hacerlo señala exactamente dónde están sus zonas de mayor fragilidad.
Tiene senadores acusados de narcotráfico que almuerzan tranquilamente en clubes exclusivos con colegas que los van a "escuchar", y una opinión pública que absorbe el espectáculo como si el problema fuera el orden de los citatorios y no la existencia misma de gobernadores que presuntamente gobernaron para el cártel.
La soberanía no se defiende con comunicados que digan "coordinación sin subordinación".