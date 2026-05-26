El autoengaño como política pública

Esa no es retórica periodística. Es la descripción documentada de lo que ocurre en múltiples estados del país.

El programa prácticamente no incorpora ninguna de esas dimensiones. No construye una estrategia de prevención del reclutamiento forzado —que es cualitativamente diferente al reclutamiento voluntario y requiere respuestas distintas.

No desarrolla mecanismos de protección para comunidades rurales sitiadas. No considera la seguridad digital comunitaria en un contexto donde el crimen organizado utiliza redes sociales para monitorear, reclutar y amenazar. No plantea una política de prevención del desplazamiento forzado interno, que es uno de los fenómenos humanitarios más graves y menos visibles del país.

El documento es extraordinariamente urbano y burocrático en su concepción.

Parece diseñado para prevenir delincuencia juvenil en colonias populares de ciudades medianas.

No comprende —o no quiere comprender— que la violencia mexicana mutó hacia dinámicas híbridas que combinan insurgencia regional, economías de guerra, terrorismo criminal de facto y captura político-institucional.

La desaparición como ausencia en el programa

La desaparición de personas es posiblemente el fenómeno más devastador de la crisis de seguridad mexicana. Las cifras son conocidas. Los mecanismos también: reclutamiento forzado, trata, ejecuciones encubiertas, desaparición vinculada a disputas territoriales criminales, uso de personas desaparecidas como mano de obra en economías ilícitas.

Un programa nacional de prevención que no construya una política específica, robusta, territorializada y con recursos verificables frente a ese fenómeno no merece el calificativo de integral.

El documento menciona el problema. No lo enfrenta.

No explica cómo se previene que corredores completos de reclutamiento sigan absorbiendo jóvenes. No diseña mecanismos de alerta temprana en comunidades con alta incidencia de captación criminal. No desarrolla estrategias de protección para familias en proceso de búsqueda que enfrentan amenazas directas.

Invisibilizar la desaparición en un programa preventivo no es un descuido técnico. Es una decisión política con costo humano.