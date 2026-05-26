El autoengaño como política pública

Sin policía municipal no hay prevención posible
El programa habla de fortalecimiento institucional.
Lo hace con cuidado, con eufemismos, evitando nombrar la magnitud real del problema.
Pero cualquier profesional que haya trabajado en campo —en diagnóstico policial municipal, en evaluación de capacidades territoriales, en diseño de programas de proximidad— sabe que México tiene municipios donde las patrullas no funcionan, donde los policías no tienen equipo básico de protección personal, donde no existe ningún sistema de análisis criminal, donde la rotación política destruye cualquier continuidad programática cada tres años.
La prevención social sin una base policial local profesional, con capacidad de proximidad real y con estructuras mínimas de inteligencia comunitaria, no puede funcionar.
No porque la policía sea el único actor preventivo —no lo es— sino porque sin presencia estatal legítima en el territorio, cualquier programa comunitario queda expuesto a la cooptación, la neutralización o la violencia directa.
El programa evita este tema con consistencia.
Hacerlo de frente implicaría admitir el fracaso histórico del federalismo de seguridad mexicano: un modelo que desde hace décadas centraliza narrativa y recursos discrecionales en la federación, mientras descarga el costo operativo real —y el costo político del fracaso— en estados y municipios que no tienen capacidad para asumirlo.
La evaluación como decorado
El texto está lleno de conceptos de alta resonancia semántica: paz, bienestar, resiliencia, cohesión, transformación social. Ninguno viene acompañado de métricas duras, indicadores verificables, líneas base robustas o mecanismos independientes de evaluación.
Eso no es un problema técnico menor.
Es un problema de diseño institucional deliberado.
Un programa sin evaluación rigurosa e independiente puede declarar éxito en cualquier circunstancia.