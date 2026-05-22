ETA y Batasuna en España. La Lección que no queremos aprender

Es, en el mejor de los casos, una torpeza estratégica monumental. En el peor, una complicidad que el tiempo y las instituciones internacionales cobrarán con intereses compuestos.

La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por parte del gobierno estadounidense no fue un evento retórico.

Fue un acto jurídico con consecuencias sistémicas que el gobierno mexicano parece empeñado en ignorar, o peor aún, en minimizar mediante el recurso más trillado del repertorio político nacional: el discurso soberanista.

El espejo español ignorado

Existe un antecedente que los estrategas del gobierno deberían tener grabado a fuego en sus carpetas de análisis geopolítico.

En 1997, cuando el Estado español logró la designación de ETA como organización terrorista, la contaminación jurídica y política no se detuvo en los ejecutores de los atentados.

Alcanzó a Batasuna, su brazo político-ideológico, que terminó ilegalizado precisamente por la doctrina de responsabilidad asociativa que el derecho antiterrorista internacional aplica sin piedad.

La lógica es simple e implacable: quien tiene vínculos documentados con una organización terrorista designada, comparte su condición jurídica. Personas, partidos, gobiernos.

No hay zona gris cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decide activar sus mecanismos de sanciones.

Y las pruebas que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitaba con tanto énfasis retórico ya están entregadas: tienen nombre, nombramiento político y, según fuentes cercanas al proceso bilateral, hasta posibles acuerdos en construcción.

¿Cuánto tiempo más sostendrá el gobierno el argumento de que no hay evidencia suficiente?

García Harfuch, un técnico atrapado en una trampa ideológica

En este escenario, la figura del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, merece una lectura separada.

Su perfil operativo, su trayectoria en investigación criminal y su comprensión de las dinámicas del crimen organizado lo colocan como uno de los funcionarios técnicamente más sólidos que ha ocupado ese cargo en años recientes.

Pero ninguna competencia técnica sobrevive cuando la política pública de seguridad es secuestrada por la ideología del partido y la lealtad a figuras cuestionadas.