Programa Nacional de Seguridad Pública 2026–2030. Más miedo a la verdad que al crimen

No por lo que dice. Por lo que deliberadamente eligió no decir.

El primer pecado del programa es su diagnóstico.

O mejor dicho: su ausencia de diagnóstico real.

Para quien no ha pisado la realidad del país desde un escritorio burocrático, quizás el texto parece razonable. Habla de "violencias estructurales", de "atención a causas", de "territorialidad social".

Suena académico. Suena sensible. Suena progresista.

Pero para quienes conocemos la operación real del crimen organizado en México, ese lenguaje es exactamente lo que es: un sistema sofisticado para no decir nada que comprometa políticamente a nadie.

Lo que el programa se negó a nombrar

En ninguna página aparece con claridad el CJNG. No aparece el Cártel de Sinaloa en su fase de guerra fratricida. No aparece la narcominería en Guerrero y Michoacán.

No aparece el control criminal de puertos y aduanas. No aparece el reclutamiento forzado de menores. No aparece el uso de drones explosivos como arma de guerra. No aparece el desplazamiento forzado masivo. No aparece la gobernanza criminal en municipios enteros del sureste, del pacífico y de la frontera norte.

Nada de eso existe en el universo conceptual del programa.

La omisión no es un descuido técnico.

Es una decisión política tomada conscientemente para proteger la narrativa del ciclo gubernamental anterior y mantener la ficción de continuidad exitosa. En política de seguridad, un diagnóstico falso produce estrategias irrelevantes.

Y eso es exactamente lo que México tiene en sus manos: un programa diseñado para un país que no existe, mientras el país real enfrenta algo para lo que el texto no tiene ni vocabulario.