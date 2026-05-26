¿Envejecimiento digno?

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra también una tendencia creciente en la esperanza de vida, misma que se ha recuperado después de los ajustes a la baja que se vivieron por la pandemia de Covid-19, estimando una esperanza de vida de la población de 75.9 años; para los hombres de 72.7 años y para las mujeres de 79.2 años. En el continente europeo, la esperanza de vida promedio se sitúo en 81.5 años, mientras que en España, Italia y Suecia lo superaron, registrando hasta 84 años según el Banco Mundial.

Esta realidad pone al descubierto una serie de retos que se avecinan para poder hacer frente a las necesidades de las personas por el cambio notable de la pirámide poblacional. Uno de ellos, es el impacto diferenciado del envejecimiento por sexo y su adecuado diagnóstico.

La brecha de género existente en la participación económica nacional oscila alrededor de los 30 puntos, ya que las mujeres registran una ocupación de cerca del 45.7% y los hombres del 74%, incluso, a pesar de que las mujeres que tienen 15 años en adelante han incrementado en más del 10% entre el periodo de 2015 a 2025, su nivel de preparación académica en grado medio superior y superior.

No obstante, de las mujeres que tienen trabajo remunerado, 46.7% de ellas perciben hasta un salario mínimo. Este ingreso mensual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y marca la pauta de un fenómeno denominado feminización de la pobreza.

También hay una feminización de los trabajos no remunerados y del cuidado, por ejemplo, en 2024, las actividades domésticas que no tienen remuneración y dentro de las que se encuentran la limpieza del hogar, preparación y servicio de alimentos, limpieza de ropa y calzado, gestión y administración, compras, pagos y trámites, mantenimiento y reparaciones menores de vivienda y otros bienes del hogar, las mujeres destinaron 16.7 horas más a la semana que los hombres de trabajo doméstico.

En 2024, el trabajo no remunerado y de cuidados alcanzó un valor de 8 billones de pesos. En promedio, representó 60,379 pesos por persona al año; sin embargo, las mujeres aportaron 82,339 pesos y los hombres 34,695, evidenciando una brecha de género superior al doble. En este punto, es importante destacar la doble deuda histórica que existe con las mujeres.