La estrategia de Ayuso que utilizó al PAN y Sheinbaum capitalizó

La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid ha estado llamando “narcoestado” al país, escribiendo “Méjico” con J en sus redes sociales, aplaudiendo a Hernán Cortés y en su visita a nuestro país, advirtiéndole a estudiantes de la universidad de Ricardo Salinas Pliego que “así es como mueren las democracias, en México y en España, exactamente de la misma manera".

Mientras generó ruido con su visita provocadora a México, en España se habló de hispanidad. Los pendientes judiciales del novio pasaron a segundo término, y su viaje cumplió el objetivo que ella tenía: utilizar a México y sus actores políticos como plataforma para su campaña de posicionamiento. Misión cumplida.

La presidenta Sheinbaum también se llevó lo suyo, aunque sin mover un dedo. La semana del 6 de mayo era políticamente incómoda: el Departamento de Justicia de Estados Unidos había indiciado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios de Morena por asuntos de narcotráfico. La presión política que enfrenta ha sido la más grande en lo que va de su sexenio. El New York Times le preguntaba públicamente si tenía voluntad política para actuar contra su propio partido; ella misma y la Cancillería mandaron notas diplomáticas a Washington pidiendo pruebas. La conversación dominante era narcopolítica, Morena, encubrimiento y expectativa por cómo reaccionaría la presidenta.

Entonces llegó Ayuso, y la conversación cambió de tema. De repente la presidenta no estaba respondiendo preguntas incómodas sobre Sinaloa, estaba defendiendo la soberanía nacional frente a una española que escribe el nombre del país con la grafía de los colonizadores. “Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos”, dijo…. Y Rocha Moya quedó en segundo plano. Misión cumplida, también.

El único que no se llevó lo que buscaba fue el PAN. Los gobernadores panistas que posaron con Ayuso, que le entregaron medallas y aplaudieron sus discursos sobre la hispanidad, creyeron que la visita les daría capital político frente a su base. No calcularon el terreno que estaban pisando, y eso es más grave que haber calculado mal: significa que no vieron el problema.

George Lakoff lleva décadas explicando que quien define el marco gana el debate, independientemente de los argumentos. Los marcos son mucho más que palabras, son estructuras cognitivas que activan emociones, valores e identidades. Ayuso activó en México el único marco que existe desde Juárez y que ningún actor político puede ganar desde afuera: el de la soberanía nacional. El de la identidad. El del “no vengas a decirnos quiénes somos”.

Basta que alguien desde afuera lo roque para que todo se reorganice a su alrededor de forma automática. Schelling lo llamaría un punto focal: un referente tan obvio y compartido que los actores políticos se alinean instintivamente sin necesidad de acuerdo previo; el PAN se subió al tren equivocado sin ver que iba en dirección contraria.