La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este lunes ante empresarios mexicanos que la capital española es una “plataforma única” para que las empresas nacionales accedan al mercado europeo con “reglas seguras, estables y competitivas”.
Alcaldesa de Madrid ofrece a empresarios mexicanos acceder a Europa con reglas claras
La política de derecha española aseguró que ofrecer lecciones de economía y cultura a México sería “totalmente inapropiado”, pues se trata de una potencia “en todos los sentidos con mayúsculas”.
“Traemos a nuestra otra casa un mensaje de ganas e ilusión por un futuro compartido con el que seguir buscando oportunidades, por los que estamos aquí y por los que están por venir”, dijo.
La Comunidad de Madrid informó que la alcaldesa visitó la Basílica de Guadalupe y que tuvo un acto en honor a Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México.
También se prevé que asista a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya; un encuentro con representantes de las 14 casas regionales de España en México; con compañías internacionales como Cemex y Alsea.
También sostendrá reuniones con las gobernadoras del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato; María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
El Congreso de Aguascalientes le entregará la “Medalla de la Libertad”. Además participará en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos.
La agenda también contempla “actos académicos” con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad, propiedad de Salinas Pliego, y del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM)”, en Nuevo León.
¿Por qué hay polémica en la visita de Díaz Ayuso?
Porque ha comparado a México con naciones como Cuba y Venezuela, y ha advertido por un supuesto impacto negativo del populismo, "comunismo" y "narcoestados" en dichas naciones.
Durante la pandemia de covid-19, su hermano Tomás, fue intermediario en la venta de mascarillas FFP2 a la Comunidad de Madrid, por valor de un millón y medio de euros, y recibió una comisión por un cuarto de millón de euros.
Ayuso también ha sido criticada por estar en contra de la comunidad LGTB, así como estar a favor de las privatizaciones educativas y de salud, a lo que contesta a sus críticos con la frase: “comunistas chavistas bolivarianos” ¡todo junto!".
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso en la CDMX cuestionó la visita de la representante españoña en su país.
¿Quién invitó a @IdiazAyuso a México?
Ojalá explique cómo es que su pareja tiene un juicio por corrupción al sacar provecho al pueblo español en el peor momento del COVID.
Ahora viene aquí a hacerse la guía moral.
¡CÍNICOS! https://t.co/kk1C8p94Dv pic.twitter.com/NdIJ8fgfRa
— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) May 4, 2026
¿Habrá misa en honor de Hernán Cortés?
La Arquidiócesis Primada de México informó que se canceló la Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México, "Malinche y Cortés”, debido a que el productor Nacho Cano “no consiguió los permisos necesarios” para grabar la misa.
También descartó que no se tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés”, sino “unirnos en oración por el mestizaje, por los frutos de la evangelización en México, y por la paz entre los pueblos”, destacó.
¿Qué dijo Sheinbaum de Ayuso?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que en México sea un narcoestado o que haya impunidad en el país. Añadió que su gobierno trabaja a favor de la ciudadanía y que los dichos corresponden a ataques por parte del conservadurismo político.
“Imagínense la disminución de homicidios que hemos tenido de 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026 y 28,000 detenidos; una visión de atender a jóvenes”, destacó en la Mañanera del Pueblo del 4 de mayo.