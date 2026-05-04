La política de derecha española aseguró que ofrecer lecciones de economía y cultura a México sería “totalmente inapropiado”, pues se trata de una potencia “en todos los sentidos con mayúsculas”.

“Traemos a nuestra otra casa un mensaje de ganas e ilusión por un futuro compartido con el que seguir buscando oportunidades, por los que estamos aquí y por los que están por venir”, dijo.

La Comunidad de Madrid informó que la alcaldesa visitó la Basílica de Guadalupe y que tuvo un acto en honor a Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México.

También se prevé que asista a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya; un encuentro con representantes de las 14 casas regionales de España en México; con compañías internacionales como Cemex y Alsea.

También sostendrá reuniones con las gobernadoras del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato; María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

El Congreso de Aguascalientes le entregará la “Medalla de la Libertad”. Además participará en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos.

La agenda también contempla “actos académicos” con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad, propiedad de Salinas Pliego, y del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM)”, en Nuevo León.