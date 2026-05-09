Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum critica visita de Ayuso y defiende a los pueblos originarios de México

La presidenta ofreció que el Fondo de apoyo a la infraestructura para comunidades indígenas se incluya en la Constitución.
sáb 09 mayo 2026 08:44 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia avances en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto, Sonora.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia avances en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto, Sonora. (Foto: Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a recriminar a la oposición por haber arropado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su estancia en México, en la que rindió un homenaje al conquistador Hernán Cortés.

Díaz Ayuso canceló el viernes su agenda de actividades en territorio mexicano y regresó a España con acusaciones a Sheinbaum de supuestamente haber boicoteado su gira.

Publicidad

Este sábado, de visita en Sonora, la mandataria cuestionó, aunque sin mencionarlo, al Partido Acción Nacional (PAN), cuyos gobernadores se reunieron con la lideresa española el miércoles, en Aguascalientes.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador que, si algo tuvo, fue que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y, segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, señaló Sheinbaum.

Noticias relacionadas:

Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla del país
México

Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla

Hay mexicanos, recalcó, “que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles. La cuarta transformación piensa que la grandeza de México, la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios”.

En el evento de presentación de avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto, Sonora, la presidenta afirmó que ya se han restituido a ese pueblo indígena 45,700 hectáreas de territorio.

Sheinbaum se refirió al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAN), mecanismo federal que entrega recursos directamente a comunidades originarias para obras de infraestructura.

Dijo que buscará que esté en la Constitución para que sea permanente y se incremente cada año .

Acompañada del gobernador de Sonora, Arturo Durazo, se entregó el Rancho La Matanza de 239 hectáreas, amén de escrituras de 29,000 hectáreas.

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) destacó que es el quinto decreto de restitución de tierras en la zona.

Publicidad

Tags

Sonora Claudia Sheinbaum España

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad