Sheinbaum critica visita de Ayuso y defiende a los pueblos originarios de México

Este sábado, de visita en Sonora, la mandataria cuestionó, aunque sin mencionarlo, al Partido Acción Nacional (PAN), cuyos gobernadores se reunieron con la lideresa española el miércoles, en Aguascalientes.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador que, si algo tuvo, fue que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y, segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, señaló Sheinbaum.

Hay mexicanos, recalcó, “que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles. La cuarta transformación piensa que la grandeza de México, la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios”.

En el evento de presentación de avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto, Sonora, la presidenta afirmó que ya se han restituido a ese pueblo indígena 45,700 hectáreas de territorio.

Sheinbaum se refirió al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAN), mecanismo federal que entrega recursos directamente a comunidades originarias para obras de infraestructura.

Dijo que buscará que esté en la Constitución para que sea permanente y se incremente cada año .

Acompañada del gobernador de Sonora, Arturo Durazo, se entregó el Rancho La Matanza de 239 hectáreas, amén de escrituras de 29,000 hectáreas.

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) destacó que es el quinto decreto de restitución de tierras en la zona.