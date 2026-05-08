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México

Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla

La dirigente española aseguró el jueves que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela.
vie 08 mayo 2026 02:29 PM
Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla del país
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo un encuentro con empresarios como parte de sus actividades durante su visita en México. (Foto: comunidad.madrid)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló las actividades que tendría como parte de su gira de 10 días en México y acusó al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda y expulsarla del país.

“Sheinbaum ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”, indicó la Comunidad de Madrid en comunicado difundido este viernes.

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“En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional”, aseguró.

Díaz Ayuso, cuya gira incluía su asistencia a la entrega de premios Platino del Cine Iberoamericano en Quintana Roo, regresó anticipadamente a España. La visita de la dirigente comenzó el domingo 3 de mayo y concluiría el día 12.

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De acuerdo a la Comunidad de Madrid, el gobierno de México amenazó a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo, ubicado en la Rivera Maya de Cancún, si la dirigente española se presentaba.

Díaz Ayuso tenía agendado ir este fin de semana a esa gala, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano; el lunes acudiría a Monterrey, sin embargo decidió regresar a su país.

“Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, acusó en su comunicado la Comunidad de Madrid.

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Una visita polémica

La visita de Díaz Ayuso estuvo marcada por la polémica. Ayer afirmó que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela por "el control de instituciones de la justicia" y por sus problemas con la seguridad y el narcotráfico.

Este discurso generó molestia en Morena y en la presidenta Sheinbaum, quien en su conferencia matutina cuestionó a Díaz Ayuso y al PAN, que la arropó en su estancia en México.

El lunes Ayuso acudió al Frontón México a un acto de homenaje a Hernán Cortés junto a la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de líderes del PAN, y otras personalidades.

Previo a ese homenaje se había previsto una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana vinculada a ese homenaje, pero esta fue cancelada por la misma Arquidiócesis de México, que se deslindó.

El miércoles Díaz Ayuso estuvo en Aguascalientes donde se reunió con gobernadores del PAN: de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo; de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, y de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Ese mismo día tuvo dos actos: el Congreso de Aguascalientes, de mayoría panista, le otorgó la Medalla Especial al Mérito Cívico y el ayuntamiento de la capital del estado le dio la Medalla Aguascalientes: 450 Años, así como las Llaves de la Ciudad.

Sin embargo hubo protestas por su presencia en la entidad lo que le obligó a cancelar dos eventos que tendría el jueves.

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El pasado jueves, y por segundo día consecutivo, Sheinbaum se refirió a la visita de Díaz Ayuso. Dijo que era para reivindicar la figura de Hernán Cortés pero se arrepintieron, y se dedicaron a hablar mal de los programas del Bienestar y para decir que en México no hay libertades.

“Tan hay libertades que pudo venir a decir lo que quiso. Vino a hablar sobre la política mexicana, pero aquí hay libertades, democracia, pueden venir a hablar”, sostuvo la mandataria.

En tanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) emitió también un comunicado en el que pidió disculpas a los mexicanos por los "insultos" de Díaz Ayuso, a quien calificó de "una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo".

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