Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla del país

“En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional”, aseguró.

Díaz Ayuso, cuya gira incluía su asistencia a la entrega de premios Platino del Cine Iberoamericano en Quintana Roo, regresó anticipadamente a España. La visita de la dirigente comenzó el domingo 3 de mayo y concluiría el día 12.

De acuerdo a la Comunidad de Madrid, el gobierno de México amenazó a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo, ubicado en la Rivera Maya de Cancún, si la dirigente española se presentaba.

Díaz Ayuso tenía agendado ir este fin de semana a esa gala, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano; el lunes acudiría a Monterrey, sin embargo decidió regresar a su país.

“Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, acusó en su comunicado la Comunidad de Madrid.