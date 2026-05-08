Díaz Ayuso cancela su gira por México y acusa a Sheinbaum de boicot y de expulsarla del país

Una visita polémica
La visita de Díaz Ayuso estuvo marcada por la polémica. Ayer afirmó que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela por "el control de instituciones de la justicia" y por sus problemas con la seguridad y el narcotráfico.
Este discurso generó molestia en Morena y en la presidenta Sheinbaum, quien en su conferencia matutina cuestionó a Díaz Ayuso y al PAN, que la arropó en su estancia en México.
El lunes Ayuso acudió al Frontón México a un acto de homenaje a Hernán Cortés junto a la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de líderes del PAN, y otras personalidades.
Previo a ese homenaje se había previsto una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana vinculada a ese homenaje, pero esta fue cancelada por la misma Arquidiócesis de México, que se deslindó.
El miércoles Díaz Ayuso estuvo en Aguascalientes donde se reunió con gobernadores del PAN: de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo; de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, y de Querétaro, Mauricio Kuri González.
Ese mismo día tuvo dos actos: el Congreso de Aguascalientes, de mayoría panista, le otorgó la Medalla Especial al Mérito Cívico y el ayuntamiento de la capital del estado le dio la Medalla Aguascalientes: 450 Años, así como las Llaves de la Ciudad.
Sin embargo hubo protestas por su presencia en la entidad lo que le obligó a cancelar dos eventos que tendría el jueves.