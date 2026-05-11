El primer Podecobi y la nueva genealogía de la planeación industrial

México ha vivido momentos de planeación industrial de gran escala. Entre 1940 y 1970, el modelo de sustitución de importaciones convirtió al país en una potencia manufacturera regional bajo el llamado "milagro mexicano". Ese ciclo dejó industrias robustas y una clase media en expansión, pero también vicios documentados: protección excesiva, captura empresarial, ineficiencia productiva y desconexión creciente con los mercados internacionales. Hablar hoy de sustitución de importaciones evoca, para muchos analistas, ese pasado. La versión 2026 opera, sin embargo, en un contexto radicalmente distinto.

Los Podecobi viven dentro del T-MEC, compiten por inversión global y forman parte del Plan México que contempla un portafolio de 277,000 millones de dólares en 2,000 proyectos hacia 2030. Las metas declaradas incluyen elevar 15% el contenido nacional y regional, llevar la inversión total por encima del 25% del PIB y vincular 50% de las compras públicas con la industria nacional. La lógica subyacente apunta a una política industrial selectiva, orientada a exportar más con mayor valor agregado, en territorios diseñados para atraer cadenas globales y construir proveeduría local.

Vietnam y Polonia ofrecen referentes útiles para entender este enfoque. Vietnam construyó parques industriales especializados con incentivos fiscales acotados, infraestructura pública de calidad y proveeduría local articulada con multinacionales asiáticas y norteamericanas; el resultado es una manufactura exportadora que hoy representa cerca del 100% del PIB del país y sostiene una clase media en expansión. Polonia replicó la lógica con sus Strefy Ekonomiczne, las Zonas Económicas Especiales que transformaron regiones rezagadas pos-1990 en nodos automotrices, electrónicos y aeroespaciales conectados con la cadena europea. Ambos casos comparten un patrón: planeación pública estricta, incentivos focalizados y orientación al mercado externo.

Los Podecobi por inaugurar deberán contar con tres condiciones que permitirán buenos resultados:

1. Coordinación entre niveles de gobierno: Huamantla salió en siete meses porque el gobierno estatal aceleró trámites, vialidades y servicios; replicar ese ritmo en 14 entidades requiere una capacidad institucional poco común.

2. Calidad de la proveeduría local: un parque que solo atrae multinacionales sin vincular pymes mexicanas reproduce el modelo de enclave, sin diseminar prosperidad compartida hacia el tejido productivo regional.

3. Articulación con el sistema educativo: la manufactura avanzada exige técnicos, ingenieros y operarios calificados que hoy escasean en muchas regiones del país.