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Sheinbaum: “Quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”

La presidenta reiteró su defensa de la soberanía nacional ante las presiones de Estados Unidos por la extradición del gobernador de Sinaloa y el homenaje de Isabel Ayuso a Hernán Cortés.
mar 05 mayo 2026 11:50 AM
Claudia Sehinbaum conmemora el 164 aniversario de la Batalla de Puebla
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración de la Batalla de Puebla. (Foto: X Gobierno de Puebla)

Al conmemorar el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un contundente discurso con mensajes para Estados Unidos e Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que ayer homenajeó a Hernán Cortés en un evento en la alcaldía Cuauhtémoc.

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos (...), pero también a cualquier gobierno extranjero, la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, subrayó.

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"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo gobernarnos, somos libres”.

Sin mencionarla directamente, respondió a Ayuso, quien realiza una provocativa gira en el país para “reivindicar” la Conquista.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, declaró Sheinbaum.

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Ayuso, quien rechaza que España tenga que pedir disculpas a México por la violencia de la Conquista, llegó este domingo a la Ciudad de México. Planeaba un homenaje a Cortés en la Catedral Metropolitana, pero el evento fue cancelado.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a cabo un acto similar ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, junto a la alcaldesa Alessandra Rojo.

Este martes, Sheinbaum arremetió también contra los políticos mexicanos que apoyan las injerencias externas en el país.

"A esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota", lanzó.

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Así, Sheinbaum reiteró su postura de defensa de la soberanía nacional ante las nuevas presiones de la Casa Blanca, que acusó a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, de supuestos nexos con el narcotráfico y pidió su extradición .

Además, la administración de Donald Trump difundió este lunes su Estrategia Nacional Antidrogas 2026. En ese documento plantea una mayor presión a México para que dé mejores resultados en el combate al narcotráfico y condiciona la colaboración en seguridad a las extradiciones.

El gobierno federal, sin embargo, solicitó pruebas a Estados Unidos sobre los supuesto vínculos de Rocha con el Cártel de Sinaloa. El gobernador pidió licencia del cargo, pero mantiene protección policial.

Sheinbaum aseguró que, históricamente, las intervenciones extranjeras en México se han basado en supuestos jurídicos que no son ciertos.

“Nada puede estar por encima de la soberanía”, insistió.

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