Sheinbaum: “Quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo gobernarnos, somos libres”.

Sin mencionarla directamente, respondió a Ayuso, quien realiza una provocativa gira en el país para “reivindicar” la Conquista.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, declaró Sheinbaum.

Ayuso, quien rechaza que España tenga que pedir disculpas a México por la violencia de la Conquista, llegó este domingo a la Ciudad de México. Planeaba un homenaje a Cortés en la Catedral Metropolitana, pero el evento fue cancelado.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a cabo un acto similar ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, junto a la alcaldesa Alessandra Rojo.

Este martes, Sheinbaum arremetió también contra los políticos mexicanos que apoyan las injerencias externas en el país.

"A esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota", lanzó.