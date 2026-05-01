Rocha, el desafío más grande para Sheinbaum

La acusación de la Fiscalía también se inscribe en la revigorización de la guerra contra las drogas bajo el gobierno de Trump. Para Washington, los llamados “cárteles” son organizaciones terroristas y amenazas contra la seguridad nacional, por lo que es válido combatirlos con medios militares convencionales y no convencionales. Desde esta perspectiva, también es legítimo ejecutar acciones que violan la soberanía nacional de otros países.

No estoy especulando. El gobierno estadounidense ha sido claro al respecto. Basta con leer su Estrategia de Seguridad Nacional, que contiene el “corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Basta, también, con escuchar los discursos bravucones del propio Trump y de Marco Rubio, Pete Hegseth y los legisladores republicanos. Sobre todo, basta con observar las operaciones extraterritoriales y contrarias a derecho internacional que Estados Unidos ha lanzado contra los “narcoterroristas”, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por medio de destrucción de barcos en el Caribe y la extracción (eufemismo para no decir secuestro) de Nicolás Maduro.

Por eso, la acusación a Rocha es delicadísima. Es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado cualquier presidente mexicano en las últimas décadas.

Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha optado por lidiar con el imperialismo y sus exigencias en materia de combate al crimen organizado mediante la subordinación total de la política mexicana de seguridad a los intereses estadounidenses.

Reducir el flujo de migrantes y drogas a Estados Unidos —con mecanismos militares— ha sido una prioridad de este gobierno. Además, bajo el liderazgo de García Harfuch, las instituciones de seguridad mexicanas intensificaron su cooperación e intercambio de inteligencia con las agencias estadounidenses y las Fuerzas Armadas mexicanas realizaron operativos para capturar o abatir a criminales mediáticos (incluido El Mencho) y desmantelar redes delincuenciales en distintas regiones del país. Por si fuera poco, México “trasladó” irregularmente a decenas de criminales a Estados Unidos.

La presidenta parece haber cedido ante todas estas exigencias de seguridad bajo el supuesto de que la estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses evitaría que Washington cruzara dos líneas rojas para su gobierno: la acusación y el procesamiento judicial de políticos morenistas en Estados Unidos y la realización de operativos de seguridad de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano sin acompañamiento (o al menos consentimiento) de elementos nacionales. Con la acusación a Rocha, Washington cruzó la primera línea roja y, si Sheinbaum no coopera con Estados Unidos, es probable que también cruce la segunda.