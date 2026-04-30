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Sinaloa S.A. de C.V.: cártel, gobierno, sociedad anónima

Claudia Sheinbaum ante el espejo: partido o república.
jue 30 abril 2026 06:06 AM
Sheinbaum Conferencia Polos Desarrollo Bienestar
Rocha Moya inició su mandato en Sinaloa en el 2021. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La acusación que México no pudo formular

El miércoles 29 de abril de 2026 quedará inscrito en la historia de la narcopolítica mexicana como una fecha sin precedente.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, hicieron lo que ninguna institución mexicana tuvo la voluntad —ni la independencia— de hacer: presentar una acusación formal contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolo de colaborar con el crimen organizado por asociación delictuosa para la importación de narcóticos, señalándolo por la fabricación y distribución masiva de sustancias como fentanilo (400 gramos o más), heroína (1 kilogramo o más), cocaína (5 kilogramos o más) y metanfetamina (50 gramos o más).

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Adicionalmente, el gran jurado le imputa la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la asociación delictuosa para poseer dicho armamento.

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Alberto Guerrero Baena
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Ley de Seguridad Nacional: el monumento jurídico al berrinche presidencial

No estamos ante una filtración, un rumor o una especulación periodística. Estamos ante una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, caso S9 23 Cr. 180 (KPF), con nombres, fechas, montos y funciones.

El documento señala que los Chapitos contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos, y que una vez en el cargo, el gobernador habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico.

Esto no es narrativa improvisada: es la conclusión de una investigación que desde 2023 acumula, en el mismo distrito federal, más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

Lo que el expediente describe no es un gobernador que fue infiltrado por el crimen organizado. Es un gobernador que, según la fiscalía estadounidense, llegó al poder con el patrocinio del crimen organizado.

La diferencia es abismal. Una es una falla institucional.

La otra es una captura de Estado deliberada, planificada y ejecutada desde antes de que Rocha Moya tomara protesta.

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Alberto Guerrero Baena
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Taxco. Crónica de una cooptación anunciada

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El aparato de protección convertido en servicio criminal

Lo más revelador de la acusación no es el nombre del gobernador.

Es la arquitectura de complicidad que se describe con una precisión que debería avergonzar a todo el sistema de seguridad nacional mexicano.

Según el documento, los funcionarios ordenaron a policías estatales y municipales proteger los cargamentos de drogas almacenados en México y trasladados a Estados Unidos, y entregaron información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas.

El aparato de seguridad pública de Sinaloa —la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán— operaba, de facto, como unidad logística del cártel. No como institución paralela. Como institución subordinada.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

Once mil dólares al mes para vender la inteligencia operativa del Estado mexicano. Eso no es corrupción menor. Eso es traición a la función pública con tarifa fija.

Y hay un detalle todavía más brutal: Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales relacionados con el secuestro y muerte de una fuente de la DEA y un familiar en octubre de 2023.

La institución que debía investigar el crimen, asesinando a quien lo investigaba desde afuera. El círculo perfecto de la impunidad institucionalizada.

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Alberto Guerrero Baena
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La cancillería y el arte de la respuesta sin respuesta

Aquí comienza otra historia, igualmente preocupante, que habla del estado real de la política exterior de seguridad de México.

La SRE confirmó que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición fueron recibidas el 28 de abril a las 18 horas, pero subrayó que la documentación no cuenta con elementos de prueba suficientes, y turnó el expediente a la FGR.

Leamos con cuidado lo que esto significa.

Estados Unidos presentó una acusación formal ante un tribunal federal, con un expediente construido durante años por la DEA y la fiscalía del distrito más poderoso del mundo, y la primera reacción institucional de México fue —sin un solo día hábil de análisis, sin diálogo con la contraparte, sin consulta técnica verificable— señalar que faltan pruebas.

La velocidad de esa respuesta no habla de rigor jurídico. Habla de una decisión política tomada de antemano.

Peor aún: la Cancillería anunció que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la acusación, al considerar que viola cláusulas de confidencialidad.

México le reclamó a Washington que hiciera ruido al denunciar a un gobernador acusado de narcotráfico. La prioridad protocolaria imponiéndose sobre la prioridad ética. Ese es el nivel del debate institucional en que nos encontramos.

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Alberto Guerrero Baena
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ENSU 2026, el termómetro que el paciente aprendió a morderse

El gobernador, la Constitución y el movimiento

Rocha Moya sostuvo en su cuenta de X que el señalamiento en su contra no es únicamente a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, y calificó las imputaciones como parte de una estrategia para violentar el orden constitucional, citando la soberanía nacional del artículo 40 de la Constitución.

Seamos directos y sin concesiones: escudarse en la soberanía nacional cuando se está acusado formalmente de haber entregado esa misma soberanía al Cártel de Sinaloa no es una defensa jurídica. Es un acto de cinismo político que ofende la inteligencia ciudadana y la memoria de las instituciones.

Llamar a esto un ataque al movimiento es la última trinchera de quien no tiene argumentos de fondo. Lo que describe el expediente no es una conspiración ideológica contra la Cuarta Transformación.

Es la radiografía de un gobierno estatal que funcionó como franquicia del narcotráfico.

La pregunta pertinente no es si esto daña a un partido político. La pregunta pertinente es cuántos estados de la república tienen un expediente similar esperando ser desclasificado en algún tribunal federal de Estados Unidos.

Porque el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ya expresó públicamente su preocupación por la presencia de la CIA en México, una declaración que, a la luz de lo que hoy conocemos sobre Sinaloa, adquiere una dimensión radicalmente distinta.

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Alberto Guerrero Baena
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Soberanía de Sábado. Llega tarde, por boletín y sin consecuencias

Lo que Sheinbaum no puede seguir posponiéndose

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí la decisión que definirá el carácter real de su gobierno: actuar como jefa de Estado o replegarse como jefa de movimiento.

El Tratado de Extradición bilateral entre México y Estados Unidos tiene una ruta legal clara. Obstaculizarla, dilatar los tiempos o convertir a la FGR en válvula de alivio político no solo compromete la relación bilateral en un momento de renegociación del T-MEC y vísperas del Mundial de Fútbol 2026.

Compromete la credibilidad de México como Estado capaz de gobernarse a sí mismo.

El caso Rocha Moya no es un accidente. Es el síntoma más visible —y ahora más documentado— de una narcopolítica que lleva décadas anidando en las instituciones de seguridad mexicanas.

La pregunta que queda abierta sobre la mesa, y que ningún comunicado de cancillería puede responder, es la más incómoda de todas: ¿cuántos Rochas Moyas más hay gobernando estados de este país?

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Sinaloa

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