Sinaloa S.A. de C.V.: cártel, gobierno, sociedad anónima

Adicionalmente, el gran jurado le imputa la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la asociación delictuosa para poseer dicho armamento.

No estamos ante una filtración, un rumor o una especulación periodística. Estamos ante una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, caso S9 23 Cr. 180 (KPF), con nombres, fechas, montos y funciones.

El documento señala que los Chapitos contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos, y que una vez en el cargo, el gobernador habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico.

Esto no es narrativa improvisada: es la conclusión de una investigación que desde 2023 acumula, en el mismo distrito federal, más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

Lo que el expediente describe no es un gobernador que fue infiltrado por el crimen organizado. Es un gobernador que, según la fiscalía estadounidense, llegó al poder con el patrocinio del crimen organizado.

La diferencia es abismal. Una es una falla institucional.

La otra es una captura de Estado deliberada, planificada y ejecutada desde antes de que Rocha Moya tomara protesta.