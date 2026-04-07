Morena y la negación como respuesta ante las crisis

El caso del derrame de petróleo es especialmente significativo. La respuesta del gobierno fue lenta y contradictoria. La trataré de resumir en dos párrafos. Si el lector se pierde entre este laberinto de negaciones, declaraciones encontradas y minimizaciones, es porque así de errática y confusa fue la respuesta de las autoridades.

A principios de marzo, cuando el petróleo empezó a llegar a las playas veracruzanas, la gobernadora Rocío Nahle negó el derrame. Luego, pasó a minimizarlo, alegando que se trataba de pequeñas fugas ocasionadas por una “chapopotera” natural. Simultáneamente, Pemex negó ser el causante del problema y declaró que realizaría investigaciones para determinar las razones del derrame. Poco más adelante, Nahle aceptó el problema, pero dijo que fue ocasionado por un barco petrolero privado, no por la empresa estatal. Días después, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum minimizó el problema, se mostró molesta con los periodistas que la cuestionaron al respecto y se limitó a declarar que el gobierno investigaría los hechos y desplegaría a autoridades de protección civil.

Más adelante, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reafirmaron que las “chapopoteras” naturales causaron el derrame, lo cual desmintieron rápidamente diversos especialistas y organizaciones civiles, que declararon que era imposible que una mancha petrolera tan grande en el mar fuera provocada por chapopoteras, al tiempo que notas periodísticas revelaron que una causa probable había sido un error en un procedimiento de reparación de ductos de Pemex.

Aunque el gobierno por fin ordenó medidas más serias de protección civil, limpieza del océano y contención de la crisis ambiental, las autoridades siguen buscando evadir la posible responsabilidad de Pemex en el derrame y no reconocen la magnitud del desastre ecológico. En otras palabras, el gobierno sigue minimizando la crisis y, al hacerlo, es improbable que responda con la presteza, la urgencia y el profesionalismo que el caso requiere.