''Desde Maduro hasta Rocha Moya, si traficas droga, rendirás cuentas'', dicen republicanos en EU

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, conformada por la mayoría republicana -el partido de Donald Trump-, señaló este jueves que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrentará a la justicia por sus presuntos nexos con 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Los republicanos, liderados por Brian Mast, compararon en la red social X el caso de Rocha Moya con el de Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela que fue capturado en Caracas y llevado ante la justicia de Estados Unidos.
“Los días del impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice en el tráfico de drogas a los Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Este es solo el comienzo”, dijeron en X los integrantes del partido de Trump.