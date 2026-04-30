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México

''Desde Maduro hasta Rocha Moya, si traficas droga, rendirás cuentas'', dicen republicanos en EU

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo este mismo jueves que no presentará su renuncia al cargo, horas después de ser acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
jue 30 abril 2026 05:23 PM
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Nicolás Maduro fue detenido a principios de año en Caracas por autoridades de Estados Unidos. (Fotos: Cuartoscuro )

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, conformada por la mayoría republicana -el partido de Donald Trump-, señaló este jueves que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrentará a la justicia por sus presuntos nexos con 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Los republicanos, liderados por Brian Mast, compararon en la red social X el caso de Rocha Moya con el de Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela que fue capturado en Caracas y llevado ante la justicia de Estados Unidos.

“Los días del impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice en el tráfico de drogas a los Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Este es solo el comienzo”, dijeron en X los integrantes del partido de Trump.

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El gobernador Rubén Rocha Moya dijo este mismo jueves que no presentará su renuncia al cargo, horas después de ser acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Según él, no hay ningún motivo para dejar su posición en el Gobierno estatal, al cual llegó con el apoyo de Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde; soy licenciado en Matemáticas, pero también soy abogado, egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces, conozco los procedimientos", dijo ante medios de comunicación.

"No adelantemos vísperas, todo en su momento, todo en su momento", agregó.

Rocha Moya describió a la acusación en su contra como ''literatura''. También negó haber recibido algún requerimiento por parte de autoridades federales.

El gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve políticos y funcionarios, de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

Las indagatorias de Estados Unidos indican que los acusados están estrechamente alineados con la facción del Cártel que dirigía los hijos del "Chapo" Guzmán.

Las acusaciones contra Rubén Rocha no son nuevas. El morenista que tomó el poder el 1 de noviembre de 2021 fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa meses atrás por Ismael “El Mayo” Zambada, el otro líder fundador del Cártel de Sinaloa, mismo que fue extraído del país por uno de los hijos de Guzmán para entregarlo al gobierno de Estados Unidos.

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Sinaloa Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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