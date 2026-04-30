''Desde Maduro hasta Rocha Moya, si traficas droga, rendirás cuentas'', dicen republicanos en EU

The days of impunity for narcoterrorists are over.



From Nicolás Maduro to Rubén Rocha Moya, if you’re complicit in trafficking drugs into the United States, we will hold you accountable.



This is just the beginning. https://t.co/0h1gIGBCla — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 30, 2026

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo este mismo jueves que no presentará su renuncia al cargo, horas después de ser acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Según él, no hay ningún motivo para dejar su posición en el Gobierno estatal, al cual llegó con el apoyo de Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde; soy licenciado en Matemáticas, pero también soy abogado, egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces, conozco los procedimientos", dijo ante medios de comunicación.

"No adelantemos vísperas, todo en su momento, todo en su momento", agregó.

Rocha Moya describió a la acusación en su contra como ''literatura''. También negó haber recibido algún requerimiento por parte de autoridades federales.

El gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve políticos y funcionarios, de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

Las indagatorias de Estados Unidos indican que los acusados están estrechamente alineados con la facción del Cártel que dirigía los hijos del "Chapo" Guzmán.

Las acusaciones contra Rubén Rocha no son nuevas. El morenista que tomó el poder el 1 de noviembre de 2021 fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa meses atrás por Ismael “El Mayo” Zambada, el otro líder fundador del Cártel de Sinaloa, mismo que fue extraído del país por uno de los hijos de Guzmán para entregarlo al gobierno de Estados Unidos.