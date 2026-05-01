ZonaLibre | Rubén Rocha, ¿el indefendible?

Construyó su red, tejió sus alianzas, repartió favores y ascensos, y se instaló en Culiacán con la solidez aparente de quien cree que el escándalo siempre le ocurre a otros. Hasta que un día, sin anuncio de cortesía y sin que nadie lo invitara, llegó la bomba.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tocó a la puerta. La derrumbó. La acusación formal contra Rocha Moya lo señala como un narco político con vínculos directos con los Chapitos —los hijos del Chapo Guzmán, el clan más poderoso del crimen organizado en este momento-. No fue una filtración. No fue un rumor de pasillo. Fue un expediente formal, aprobado en las alturas del gobierno norteamericano, respaldado por la maquinaria judicial más costosa del mundo.

Y con él cayeron, como fichas de dominó, las miradas sobre su círculo más cercano: desde el entonces secretario general de Gobierno (hoy senador), Enrique Inzunza Cázarez, pieza clave en la operación política del estado; pasando por el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, responsable del frente más sensible en una entidad marcada por la violencia; hasta liderazgos partidistas como Merary Villegas Sánchez, encargada de sostener la estructura política del movimiento en la entidad. Así como otros operadores políticos, funcionarios de su círculo íntimo, figuras que construyeron con él lo que se suponía era una administración del cambio.

La magnitud del terremoto es difícil de exagerar. Rubén Rocha Moya se convierte, en este preciso momento, en el único gobernador en ejercicio en la historia de la Cuarta Transformación en ser acusado formalmente de narcotráfico por una potencia extranjera. Es la crisis institucional más grave que ha enfrentado el movimiento desde que llegó al poder en 2018. Ni los peores escándalos de los últimos años se acercan a esto: un gobernador con nombre, apellido y expediente, señalado de ser el eslabón político que une al Estado con el crimen organizado.

Digamos lo que hay que decir con claridad: no conocemos el contenido exacto del expediente. Pero sí sabemos que ese tipo de carpetas no se elaboran a la ligera. Una acusación formal del Departamento de Justicia implica años de investigación, testimonios, escuchas, rastreo financiero. Implica que los grandes capos que han pasado por las cortes federales norteamericanas —y que han cantado con una franqueza brutal para obtener beneficios procesales— lo han señalado. Eso no se inventa. Y tampoco ayudan las propias declaraciones de Rocha, quien en diversas ocasiones ha hablado con una ligereza pasmosa sobre la necesidad de "negociar con los grupos criminales" como si eso fuera una política pública normal y no una confesión en diferido.