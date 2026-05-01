Seguridad nacional, el rehén más rentable de la política mexicana

Porque si de soberanía hablamos, hay que hablar con rigor, con memoria y sin distingos partidistas. Y cuando se hace eso, el discurso oficial se derrumba solo.

El doble rasero de la traición a la patria

El Senado mexicano agitó la figura de traición a la patria contra la gobernadora Maru Campos como si fuera un garrote político de uso reservado para la oposición.

Es un error jurídico de proporciones mayúsculas y una provocación moral que no debería quedar sin respuesta analítica.

El mismo criterio —colaboración con potencias extranjeras en detrimento del Estado mexicano— aplica con mayor sustento documental y testimonial a varios gobernadores que han sido señalados públicamente por autoridades estadounidenses, a quienes se les han cancelado visas y cuyas entidades son plazas consolidadas de operación del crimen organizado: Sinaloa, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, entre otros con señalamientos igualmente graves.

Si el Senado tiene voluntad institucional genuina y no partidista, que cite también a esos funcionarios ante sus curules. Que abra carpetas con el mismo fervor. Que exija las mismas comparecencias. El silencio cómplice en esos casos es tan estruendoso como la estridencia acusatoria en el caso Chihuahua.

La pregunta jurídica es contundente y no admite matices convenientes: ¿una gobernadora está constitucionalmente obligada a comparecer ante el Senado por una citación sin sustento en el marco legal vigente? La respuesta es no. Rotundamente no. Y esa misma respuesta protegería, con idéntica lógica constitucional, a cualquier gobernador de las entidades mencionadas si alguien tuviera el valor político de citarlos.

Que nadie lo haga revela con claridad quirúrgica que esto no es derecho; es persecución con toga prestada.