¿Día del Trabajo? De la consigna al derecho

Hoy, el problema no es quién desfila, sino cómo hacer realidad lo que se conmemora. Porque si el 1º de mayo es el Día del Trabajo, tendríamos que preguntarnos: ¿qué trabajo? Y sobre todo: ¿dónde quedaron los derechos?

A nivel internacional, el 1º de mayo conmemora la exigencia de los derechos laborales. México fue pionero al consagrarlos en el artículo 123 de la Constitución, y en los años sesenta se incorporaron al marco de los derechos humanos mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el papel, estándares de vanguardia, en la realidad, su negación estructural.

He insistido antes —y los datos de frentealapobreza.mx lo confirman— que las condiciones laborales en México generan pobreza. Hoy quiero ser más enfático: esas condiciones constituyen una negación sistemática del derecho humano al trabajo para 60 millones de personas.

* 23.8 millones porque están excluidas de su derecho al trabajo.

* 36 millones porque tienen trabajos precarios: sin seguridad social, sin contrato, sin derechos. El llamado eufemísticamente “trabajo informal”.

La informalidad no es una “irregularidad” ni una estrategia de “evasión fiscal”. Es adaptación forzada ante la falta de trabajos de calidad. Son estrategias de sobrevivencia. Y el tamaño del fenómeno es demoledor:

* 30 millones (M) de trabajos informales, 99.9% carece de seguro social.

* 11.4 M, 88% del autoempleo y 26.1 M, 86% de quienes laboran en unidades económicas de 1 a 5 empleados, carecen de seguro social

Frente a esto, hay quienes aún ven el trabajo como una mercancía sujeta a la supuesta “mano invisible” del mercado. Es una aberración. Como bien señalan líderes empresariales que promueven el salario digno, quienes trabajan en las empresas son personas, no “cosas” ni “recursos humanos”.

Tampoco tengo una visión ingenua que ignore las realidades económicas. No se trata de decretar empleo por voluntarismo. Se trata de algo más complejo y fundamental: garantizar condiciones acordes con el derecho humano al trabajo, en cualquier contexto económico. En lo laboral también importa el “estado de derecho”.

La discusión actual sobre la recuperación del salario mínimo, las vacaciones o la jornada laboral se ha saturado de polarización política. Atribuirle al presidente los avances o los retrocesos es un reflejo condicionado que recuerda aquellas mantas de “Gracias, Sr. Presidente”, no un análisis serio.