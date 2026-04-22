¿Qué fue la IV Cumbre en defensa de la democracia realizada el pasado fin de semana en Barcelona, España? ¿Una demostración de fuerza frente a la derecha a manera de demo musical (la primera idea, la muestra inicial que quedará en los encabezados de medios por un día) o una expresión sólida de un combate a la erosión de la democracia, la lucha porque prive el demos antes que el populus (la idea de ciudadanía más que la de pueblo)?
#Opidemia | Demo o demos
La cumbre fue un evento en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí también estuvieron los presidentes Pedro Sánchez, del Gobierno de España; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Gabriel Boric, expresidente de Chile.
El evento se presentó como una reunión progresista y como una alternativa política frente al fuerte avance de la derecha en el mundo. La primera pregunta que surge es si la idea de democracia es exclusiva de la izquierda, si los gobiernos que defienden esta ideología cuentan con ese monopolio. ¿La cruzada debería ser más incluyente y extensa? Las aseveraciones del tipo la izquierda es democrática y la derecha es autoritaria parecen demasiado simplistas para concepciones políticas tan complejas como las de hoy.
Para comprender la democracia no basta con ver un reel de 40 segundos, de 30 si se considera que al final el creador dirá “sigan mi cuenta para más contenidos como éste y déjenme sus comentarios”. En estos días la certeza del conocimiento se ve reducida a un par de pases del dedo índice.
La realidad es intrincada y su transformación requiere, para comenzar, su comprensión. La ligereza, la espectacularidad, la falta de rigor en los análisis no contribuyen a una atención profunda de los temas.
Se habla de erosión de la democracia, por ejemplo, sin hablar de la merma en el entendimiento de los fenómenos sociales y políticos. Mejor 100 microinfluencers que contribuyan a disminuir las vociferaciones en las redes que uno o dos influencers que nos hagan discutir sobre si hay favoritismo o no en una mansión con el mote de VIP.
La defensa de la democracia requiere más ciudadanía que populus, más información que fakenews. El meta-espacio público precisa cierto grado de desintoxicación y para ello se necesita ir restando ambigüedad y confusiones conceptuales.
¿Cuáles son los temas que se abordaron en la cumbre? En lo corto, importaron las presiones de Donald Trump y su estilo de hacer política. En el caso específico de la presidenta Sheinbaum planteó dos acciones concretas: 1) destinar el 10% del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global para reforestar millones de hectáreas cada año, y 2) una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.
La presidenta defendió de esta manera la democracia: “La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones.
“Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada’”, afirmó.
Sería difícil medir la democracia si las categorías fueran amor o generosidad. De ahí que podamos partir de una definición “procedimental robusta”, como diría Gerardo Munck, que considerara tres aspectos del régimen político: formación de gobierno (elecciones competitivas, inclusivas, seguras, con igualdad, limpias y frecuentes), toma de decisiones de gobierno (gobierno bajo leyes y pluralismo político) y libertades políticas (de expresión, asociación y prensa).
En un año, en 2027, la cumbre será en México, en donde se analizará en qué medida la defensa que hoy se hace de la democracia rindió sus frutos. Ya se verá: una cosa son los discursos (a manera de demo) y otra los indicadores sobre el desenvolvimiento de la ciudadanía (demos).
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Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.