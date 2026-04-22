Opidemia | Demo o demos

La cumbre fue un evento en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí también estuvieron los presidentes Pedro Sánchez, del Gobierno de España; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Gabriel Boric, expresidente de Chile.

El evento se presentó como una reunión progresista y como una alternativa política frente al fuerte avance de la derecha en el mundo. La primera pregunta que surge es si la idea de democracia es exclusiva de la izquierda, si los gobiernos que defienden esta ideología cuentan con ese monopolio. ¿La cruzada debería ser más incluyente y extensa? Las aseveraciones del tipo la izquierda es democrática y la derecha es autoritaria parecen demasiado simplistas para concepciones políticas tan complejas como las de hoy.

Para comprender la democracia no basta con ver un reel de 40 segundos, de 30 si se considera que al final el creador dirá “sigan mi cuenta para más contenidos como éste y déjenme sus comentarios”. En estos días la certeza del conocimiento se ve reducida a un par de pases del dedo índice.

La realidad es intrincada y su transformación requiere, para comenzar, su comprensión. La ligereza, la espectacularidad, la falta de rigor en los análisis no contribuyen a una atención profunda de los temas.

Se habla de erosión de la democracia, por ejemplo, sin hablar de la merma en el entendimiento de los fenómenos sociales y políticos. Mejor 100 microinfluencers que contribuyan a disminuir las vociferaciones en las redes que uno o dos influencers que nos hagan discutir sobre si hay favoritismo o no en una mansión con el mote de VIP.