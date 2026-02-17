Opidemia | Mononominales

Pero entonces surge el cuestionamiento sobre en qué medida resulta relevante o no para el oficialismo reducir la cuota plurinominal en el Congreso. Es decir, hasta hace unas semanas, parecía que este punto no era negociable, junto con la disminución presupuestal a los partidos políticos.

El punto es que son esos dos elementos, justamente, los que les han permitido sobrevivir a los dos partidos que hoy son aliados de Morena. Sin esa figura y sin la cantidad de recursos que se les destina, estas organizaciones políticas se encontrarían presentes, si acaso, en dispersadas versiones estatales, en tanto que no se les puede negar que cuentan con algunos bastiones muy localizados.

Es difícil evaluar las trayectorias de los legisladores plurinominales que en conjunto acumulan décadas en el Congreso. Es verdad que a la ciudadanía en general le genera molestia el escuchar que hay quienes han vivido del erario público por años sin haber enfrentado una votación directa en algún territorio del país.

Muchos nombres le abonan un gran desprestigio al principio de representación proporcional, especialmente líderes partidistas que, usando esa potestad, se han colocado en los primeros lugares de las listas, garantizando desde meses antes de la elección su lugar en el Congreso.

Pero también es cierto que, en otros casos, la figura permite garantizar la presencia de perfiles operativos indispensables para el desarrollo de las negociaciones políticas de alto nivel, así como también hace posible el anclaje de personajes que de otra manera quedarían olvidados por las agendas políticas y mediáticas. El Congreso como un reservorio de perfiles que esperan un mejor momento para continuar con sus aspiraciones políticas.