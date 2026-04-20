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Sheinbaum afirma que le fue bien a México en España y coincide con mensaje de Pedro Sánchez

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo reconocimiento internacional a México y que sus propuestas fueron incluidas en la Cumbre, por lo que la próxima reunión se realizará en el país.
lun 20 abril 2026 09:48 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum retomó sus actividades públicas este lunes tras un viaje breve a España. (Foto: Presidencia de México.)

Tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia , la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a México le fue “bien” en España porque hubo reconocimiento internacional del país y manifestó su coincidencia con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien aseguró que se acaba el tiempo de la derecha, pues representa “odio”, “discriminación” y “racismo”.

“La derecha es odio, la derecha es la discriminación, la derecha es del clasismo, la derecha es el racismo, la derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos y por otro lado está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos primero los pobres, la prosperidad compartida”, expuso este lunes las mandataria federal en su conferencia matutina.

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Tras un viaje exprés a España, la presidenta retomó sus actividades públicas este lunes con su conferencia de prensa en la que presentó un balance sobre su cuarta salida al extranjero y la primera a Europa.

Sheinbaum explicó que en su discurso para la Cumbre optó por reconocer los orígenes de México y la grandeza de sus civilizaciones

“Somos parte de un solo país. Hay que reconocer la grandeza de los pueblos y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la Conquista llegaron a civilizarnos, eso es lo primero”, comentó.

Durante su estadía en España tuvo dos reuniones bilaterales con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otra más con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Más tarde se reunió también con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el de Colombia, Gustavo Petro .

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La mandataria federal celebró que, como parte de las conclusiones de la Cumbre, se hayan integrado las propuestas que hizo México, entre ellas que la próxima edición se realice en territorio nacional.

“Las propuestas que hicimos de solución pacífica de los conflictos, de que parte de lo que se destina hoy al militarismo en el mundo se destine a reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro planeta, particularmente de los países más pobres y también la propuesta de que la siguiente Cumbre se haga en México y que tenga como esencia la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo”, comentó.

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Coincidencias y acuerdos con Pedro Sánchez

La presidenta informó que durante el encuentro con Pedro Sánchez se acordó seguir enviando material para exposiciones.

“Seguir con las exposiciones en Europa, en España, particularmente de seguir enviando exposiciones que tienen que ver con los pueblos originarios, también con lo que fue la llegada de los españoles y los abusos de la conquista, que incluso fueron reconocidos por el propio Rey de España y seguir con el vínculo cultural educativo y en algunos otros temas”, dijo.

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Sobre el discurso de Sánchez, quien afirmó que “los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba”, la presidenta coincidió y dijo que, por fortuna, en México la izquierda es la que tiene aceptación.

“En México tienen una gran aceptación los gobiernos de la transformación porque representan eso y al final, como lo dije, somos gobiernos del pueblo. (Abraham) Lincoln decía democracia. Son los gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo, no los gobiernos de la élite por la élite y para las élites, los gobiernos de las élites. Los gobiernos progresistas, los gobiernos humanistas, son los gobiernos del pueblo y que gobernamos para el pueblo. Son dos proyectos”, indicó.

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Claudia Sheinbaum España conferencia mañanera

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