Sheinbaum afirma que le fue bien a México en España y coincide con mensaje de Pedro Sánchez

Tras un viaje exprés a España, la presidenta retomó sus actividades públicas este lunes con su conferencia de prensa en la que presentó un balance sobre su cuarta salida al extranjero y la primera a Europa.

Sheinbaum explicó que en su discurso para la Cumbre optó por reconocer los orígenes de México y la grandeza de sus civilizaciones

“Somos parte de un solo país. Hay que reconocer la grandeza de los pueblos y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la Conquista llegaron a civilizarnos, eso es lo primero”, comentó.

Durante su estadía en España tuvo dos reuniones bilaterales con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otra más con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Más tarde se reunió también con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el de Colombia, Gustavo Petro .

La mandataria federal celebró que, como parte de las conclusiones de la Cumbre, se hayan integrado las propuestas que hizo México, entre ellas que la próxima edición se realice en territorio nacional.

“Las propuestas que hicimos de solución pacífica de los conflictos, de que parte de lo que se destina hoy al militarismo en el mundo se destine a reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro planeta, particularmente de los países más pobres y también la propuesta de que la siguiente Cumbre se haga en México y que tenga como esencia la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo”, comentó.