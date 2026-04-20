Sheinbaum afirma que le fue bien a México en España y coincide con mensaje de Pedro Sánchez

Tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia , la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a México le fue “bien” en España porque hubo reconocimiento internacional del país y manifestó su coincidencia con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien aseguró que se acaba el tiempo de la derecha, pues representa “odio”, “discriminación” y “racismo”.
“La derecha es odio, la derecha es la discriminación, la derecha es del clasismo, la derecha es el racismo, la derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos y por otro lado está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos primero los pobres, la prosperidad compartida”, expuso este lunes las mandataria federal en su conferencia matutina.