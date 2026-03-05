Opidemia | Reforma perfeccionista

1. Sexta reforma. En la exposición de motivos de la iniciativa se reconocen cinco reformas electorales como antecedente. Se acepta que dieron respuesta y atendieron una serie de exigencias concretas, tanto políticas como sociales:

“Las reformas electorales de 1977, 1990, 1996, 2007 y 2014 respondieron a exigencias sociales y políticas concretas: mayor democracia, ampliar la representación, autonomía de la autoridad electoral, equidad en la contienda y control del financiamiento a los partidos políticos”.

De manera que, de aprobarse, la reforma de la presidenta Sheinbaum sería la sexta en esa serie. Lo que llama la atención aquí son aquellas reformas que no se enlistan en el documento.

Una de ellas es la de 1986-1987, de la que surgió el Código Federal Electoral y en la que las curules de representación proporcional, asientos en la Cámara de Diputados, aumentaron de 100 a 200.

En este año fue también cuando se agregó una cláusula de gobernabilidad que garantizaba que el partido más votado tuviera la mayoría absoluta (51%) incluso sin haberla obtenido en las urnas a través de la asignación de plurinominales, generando una sobrerrepresentación.

Sobrerrepresentación que, por cierto, si bien con base en otros mecanismos, pervivirá incluso de aprobarse la iniciativa.

Tampoco se refiere la reforma electoral de 1994, que ciudadanizó al INE. No es menor lo que ocurre este año: un paso trascendental rumbo a la autonomía de la autoridad electoral.

Los consejeros ciudadanos son nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y ya no del presidente en turno, además de que se hacen del control del consejo general.