El mecanismo que administra las apariencias

La diferencia no es menor

Una cosa es mantener abiertos los canales diplomáticos; otra muy distinta es compartir una visión estratégica sobre cómo enfrentar al crimen organizado, las estructuras financieras ilícitas o la penetración criminal en las instituciones públicas. La reunión celebrada esta semana parece confirmar que el GIS ha dejado de ser un mecanismo para construir acuerdos de fondo y se ha convertido, sobre todo, en un instrumento para administrar tensiones.

La diplomacia funciona. La estrategia, todavía no.

Dos gobiernos sentados en la misma mesa... con prioridades distintas

La agenda oficial del encuentro luce amplia: seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional, tráfico de armas, intercambio de inteligencia, extradiciones, finanzas ilícitas y el creciente uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Sobre el papel, pocas objeciones pueden hacerse.

El problema aparece cuando se analiza el contexto político con el que cada delegación llega a la mesa.

Estados Unidos enfrenta una presión doméstica permanente para demostrar resultados concretos contra los cárteles, particularmente después de la crisis del fentanilo. Necesita exhibir detenciones, decomisos, extradiciones y cooperación efectiva. Su narrativa política exige hechos verificables.

México enfrenta un incentivo completamente distinto.

El gobierno de Claudia Sheinbaum necesita preservar una narrativa de soberanía, evitar cualquier percepción de subordinación frente a Washington y mantener estabilidad política en un momento particularmente sensible, marcado por la organización del Mundial de 2026 y la inminente revisión del T-MEC.

Ambos países hablan de cooperación. Pero cooperan por razones completamente distintas.

Y cuando los objetivos políticos son diferentes, la coordinación termina siendo, inevitablemente, limitada.