El Grupo Bilateral de Implementación (BIG): México-EEUU, 2026

Desde la perspectiva de la política burocrática, el BIG puede interpretarse como una manifestación de soft power, entendido como la capacidad de influir mediante la cooperación institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación, en contraste con estrategias de hard power basadas en la coerción, la presión económica o las amenazas unilaterales.

Durante los últimos años, la relación México-Estados Unidos ha estado marcada por elementos de hard power. Entre ellos destacan las amenazas arancelarias, las presiones migratorias, la militarización de la frontera y las demandas para incrementar las acciones contra los cárteles del narcotráfico. Estas medidas reflejan una lógica de poder basada en la capacidad de imponer costos o modificar conductas mediante instrumentos coercitivos.

Sin embargo, el BIG introduce una dinámica distinta. Su diseño institucional privilegia la cooperación interagencial, el intercambio de información, la coordinación operativa y la definición conjunta de objetivos estratégicos. La declaración de que “Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos” refleja una narrativa orientada a fortalecer la confianza mutua y la corresponsabilidad en la gestión de problemas compartidos.

No obstante, sería prematuro afirmar que Estados Unidos ha abandonado completamente el hard power. En realidad, el BIG parece representar una estrategia híbrida donde la cooperación institucional funciona como un mecanismo para alcanzar objetivos prioritarios de seguridad nacional estadounidense. Las áreas de trabajo definidas —combate a organizaciones criminales transnacionales, fortalecimiento de la seguridad fronteriza, contención de la migración irregular, combate al financiamiento ilícito y al robo de combustible— responden directamente a intereses estratégicos de Washington.