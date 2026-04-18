Desde España, Sheinbaum propone redirigir 10% del gasto militar global a reforestación

Su propuesta, que ya había sido presentada previamente en el G20 , contempla movilizar miles de millones de dólares para financiar la reforestación de millones de hectáreas y generar empleo en comunidades vulnerables.

“Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan", dijo Sheinbaum.

Les comparto mi intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/0BdcyQgMBy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

Sheinbaum también llamó a construir consensos multilaterales que privilegien el diálogo sobre la confrontación, particularmente en el caso de Cuba, donde propuso una postura conjunta en contra de cualquier intervención militar.

Durante su participación, la presidenta también extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.