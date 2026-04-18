Desde España, Sheinbaum propone redirigir 10% del gasto militar global a reforestación

En su participación, la Presidenta está acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.
México, sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027
Minutos más tarde de la intervención de Sheinbaum, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que México será sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027, tras sostener un encuentro con la presidenta de México.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario español informó que durante la conversación abordaron la situación internacional y coincidieron en la importancia de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y México.
“Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales”, señaló.
Sánchez calificó como “una gran noticia” que México albergue la siguiente edición del foro internacional En Defensa de la Democracia, lo que consolida el papel del país como un actor relevante en el diálogo multilateral sobre gobernanza, cooperación y derechos.
La designación de México como sede en 2027 abre la posibilidad de que el país convoque a líderes internacionales para discutir modelos de democracia centrados en el bienestar, así como mecanismos de cooperación frente a desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático y los conflictos geopolíticos.