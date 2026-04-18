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Desde España, Sheinbaum propone redirigir 10% del gasto militar global a reforestación

En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, la presidenta también propuso emitir una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.
sáb 18 abril 2026 09:00 AM
pedro sanchez sheinbaum españa
En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, la presidenta propuso que México sea sede en 2027; la invitación ya fue aceptada, según anunció el presidente de España, Pedro Sánchez. (Foto: X/ Pedro Sánchez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia reorientar las prioridades globales y propuso destinar el 10% del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año, así como emitir una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

Durante su intervención en el recinto Fira Barcelona Gran Via, la mandataria argumentó que el contexto internacional, marcado por conflictos armados y desigualdad, exige replantear el uso de recursos públicos a escala global.

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Su propuesta, que ya había sido presentada previamente en el G20 , contempla movilizar miles de millones de dólares para financiar la reforestación de millones de hectáreas y generar empleo en comunidades vulnerables.

“Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan", dijo Sheinbaum.

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Sheinbaum también llamó a construir consensos multilaterales que privilegien el diálogo sobre la confrontación, particularmente en el caso de Cuba, donde propuso una postura conjunta en contra de cualquier intervención militar.

Durante su participación, la presidenta también extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

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Sheinbaum subrayó que acudía en representación de un pueblo “trabajador, creativo y luchador”, con profundas raíces en las culturas originarias y una tradición de resistencia basada en la dignidad y la solidaridad.

En su discurso, hizo un recorrido histórico por figuras clave de México como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Benito Juárez, resaltando su legado en la construcción de un Estado soberano y democrático.

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Enfatizó que la democracia no debe limitarse a procesos electorales, sino traducirse en justicia social, distribución equitativa de la riqueza y respeto a la soberanía de los pueblos.

“La libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social”, afirmó ante líderes internacionales.

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En su participación, la Presidenta está acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

México, sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027

Minutos más tarde de la intervención de Sheinbaum, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que México será sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027, tras sostener un encuentro con la presidenta de México.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario español informó que durante la conversación abordaron la situación internacional y coincidieron en la importancia de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y México.

“Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales”, señaló.

Sánchez calificó como “una gran noticia” que México albergue la siguiente edición del foro internacional En Defensa de la Democracia, lo que consolida el papel del país como un actor relevante en el diálogo multilateral sobre gobernanza, cooperación y derechos.

La designación de México como sede en 2027 abre la posibilidad de que el país convoque a líderes internacionales para discutir modelos de democracia centrados en el bienestar, así como mecanismos de cooperación frente a desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático y los conflictos geopolíticos.

Tags

Claudia Sheinbaum España Conflictos, guerra y paz

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