Opidemia | La lucha por las gubernaturas 2027

Una primera pregunta es sobre en quién recaerá el voto de calidad en la decisión final respecto del candidato o candidata que representará al oficialismo en cada una de las entidades federativas. En otros tiempos el gobernador en turno llegaba a tener el control pleno sobre el proceso sucesorio, con el visto bueno del presidente de la República.

En tiempos de la Cuarta Transformación pareciera que el modelo sucesorio es más complejo, que permite la participación de un mayor número de actores, aunque de manera subrepticia, pues se sabe del peso que en su momento tuvo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y se da por entendido que en alguna medida lo mantiene, ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero en condiciones locales tan enrevesadas, y con signos de pluralidad y fragmentación política incuestionables, no parece que un solo voto y el atributo de la amistad sea la única variable a considerar para tomar una decisión fundamental en donde está en juego más que un territorio.

Las gubernaturas en 2027 son particularmente apetecibles porque trascienden la gran agarrada de 2030, la de la Presidencia de la República. Quienes logren convertirse en gobernadores el año que viene verán en primera fila la contienda y serán, sin duda, elementos clave en la resolución de cada una de las etapas de ese proceso, ya sea que militen en la oposición o, desde luego y sobre todo, en el oficialismo.

El panorama mexicano a nivel subnacional es variopinto, producto de un largo y gradual proceso de democratización que se centró en el orden nacional y abandonó el sustrato local. Muestra de ello, por ejemplo, es la defensa que la ciudadanía hace del INE y el desconocimiento casi absoluto que tiene sobre el papel de los OPLE.