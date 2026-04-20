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¿Cuáles son los protocolos para ingresar a las Pirámides de Teotihuacán?

Los visitantes a la zona arqueológica de Teotihuacán, la segunda más visitada del país, pueden acceder tras cumplir con requerimientos de seguridad.
lun 20 abril 2026 04:05 PM
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La zona arqueológica de Teotihuacán es una de las más visitadas en México, por lo que hay protocolos de ingreso debido a la alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros. (Foto: Valentina ALPIDE / AFP)
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¿Cuál es el protocolo de seguridad?

La zona arqueológica de Teotihuacán está bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que de acuerdo con sus lineamientos de Protección Civil, cada sitio deberá contar con sus propios programas de prevención que incluyen vigilancia en accesos, rondines perimetrales y protocolos de evacuación ante contingencias.

Ante situaciones como las de este lunes, el personal deberá aplicar el Protocolo de Gestión de Riesgos del INAH, el cual prioriza el cierre inmediato de accesos y la conducción de los turistas hacia zonas de seguridad previamente establecidas.

El Gabinete de Seguridad informó que tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Edomex y con la Guardia Nacional. Hasta el lugar también se trasladaron elementos de la policía.

Un total de 60 elementos de la Guardia Nacional realiza recorridos de lunes a domingo de la 07:00 a las 17:00 horas.

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En el equinoccio de primavera se implementó un operativo de seguridad en el que participaron elementos de la policía del gobierno del Edomex y municipales de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, así como Protección Civil estatal y la Dirección General de Gobierno, región Tecámac.

“No se permitirá el ingreso con mascotas, bultos, maletas, mochilas, anafres, sillas, bocinas, megáfonos, instrumentos musicales, casas de campaña, lonas, mantas, cartulinas, pendones, estandartes, sombrillas de playa y cualquier otro objeto de grandes dimensiones”.

Tampoco se permitirá la entrada con bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, explosivos, bengalas y objetos o sustancias de carácter ilegal que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales”, detalló en un comunicado .

En la página oficial del centro arqueológico se visualiza que los turistas nacionales y extranjeros con residencia en México deben pagar 105 pesos, mientras que el acceso general es de 210 pesos.

El domingo la entrada es gratuita para el público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio.

El horario en el que está abierto es de lunes a domingo de las 08:00 a las 17:00 horas.

En el lugar también se promueven recorridos culturales con cita previa.

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En la zona también hay elementos de los tres niveles de gobierno como de la Fiscalía estatal y federal, de Protección Civil bomberos y autoridades mexiquenses para continuar con las diligencias tras el tiroteo de esta tarde.

INAH lamenta el titoreo

La Secretaría de Cultura, a través del INAH, lamentó los hechos registrados de esta mañana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informó que "se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizan su labor."

El órgano trabajará con el gobierno del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para brindar información.

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Teotihuacan Crimen, ley y justicia

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