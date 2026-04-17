La academia fantasma

El detalle es elocuente: las policías estatales y municipales, con sus cuadros de carrera civil, aparecen como meras receptoras de mandos, no como fuente de los mismos.

Esta es la pregunta que el anuncio elude con elegancia: ¿qué ocurre con el policía estatal o municipal que lleva 15 años en la corporación, que conoce el territorio, que ha desarrollado inteligencia local, que ha sobrevivido procesos de evaluación y certificación?

La respuesta implícita de la política pública vigente es que ese perfil no interesa como mando.

No se proyecta, no se certifica para ascender, no se incorpora al diseño institucional como cuadro dirigente. Se le ignora. Y con él, se ignora décadas de experiencia operativa acumulada que ningún curso de cinco semanas puede sustituir.

Propuestas: lo que sí debería hacerse

Antes de celebrar cualquier escuela de mandos, el gobierno federal debería comprometerse con al menos cuatro medidas concretas y verificables.

Primero, reconocer formalmente la Academia "General Ignacio Zaragoza" como nodo articulador del nuevo esquema, reintegrándola —no negándola— a la estrategia nacional, con financiamiento ampliado y autonomía académica garantizada.

Segundo, diseñar un sistema nacional de escalafón policial civil, con reglas claras de ascenso basadas en evaluación de desempeño, antigüedad y formación continua, que permita a los policías de carrera acceder a posiciones de mando por mérito y no por designación política.

Tercero, establecer una certificación nacional de mandos con reconocimiento oficial, gestionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sea requisito exigible para ocupar una secretaría de seguridad estatal o municipal.

Cuarto, prohibir por ley que personas sin trayectoria policial civil documentada encabecen corporaciones de seguridad pública local, salvo en circunstancias de emergencia declarada y por períodos acotados.