Balacera en Teotihuacán en vivo: tiroteo deja dos personas muertas en la pirámide de la Luna y varias heridas

La embajada de Canadá en México lamentó el ataque armado ocurrido en la zona de las pirámides de Teotihuacán, donde un ciudadano canadiense murió y otro más resultó herido.

A través de un mensaje en redes sociales, la representación diplomática señaló que, tras “un terrible acto de violencia con armas de fuego”, funcionarios consulares ya están en contacto con los familiares de las víctimas para brindar asistencia.

A raíz de un terrible acto de violencia con armas de fuego, una persona canadiense perdió la vida y otra resultó herida en Teotihuacán, México. Nuestros pensamientos están con sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares están en contacto para brindarles ayuda. https://t.co/6tvPQRo1KO — Canadá en México (@EmbCanMexico) April 20, 2026

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, expresó su pesar por el incidente y envió condolencias a los familiares de la víctima.

También agradeció el apoyo de autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, por la rápida respuesta ante la situación.