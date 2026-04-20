Balacera en Teotihuacán en vivo: tiroteo deja dos personas muertas en la pirámide de la Luna y varias heridas

Balacera en Teotihuacán en vivo: tiroteo deja dos personas muertas en la pirámide de la Luna
-
Balacera en Teotihuacán
Una balacera se desató la mañana de este lunes en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, dejando al menos dos personas muertas, entre ellas el atacante y una ciudadana canadiense.
-
Se suicida el atacante
Información preliminar señala que un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida.
Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida.
Varias personas resultaron lesionadas pero ya reciben atención médica.
-
Encuentran armas
En el sitio arqueológico se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, informaron autoridades.
-
Reportan heridos de Colombia, Rusia y Canadá
Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, dijo que entre los heridos se encuentran dos colombianos, una rusa y otra canadiense.
Además, se registraron dos lesionados por "caídas".
-
Cercan zona de la tragedia
Autoridades federales hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.
-
Lamenta Sheinbaum ataque
"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.
"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", añadió.
-
¿Quién es el atacante?
El gobierno del Edomex detalló que el atacante usó un arma corta, pero que no ha sido identificado.
-
Cancillería en comunicación con embajada de Canadá
La Cancillería mexicana dijo que está en contacto permanente con la embajada de Canadá en México y otras embajadas de personas afectadas para dar puntual seguimiento a estos hechos.
"La SRE expresa sus sinceras condolencias a los familiares de quien perdió la vida y trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas en este doloroso caso", dijo en sus redes sociales.
-
IMSS atiende a 7 personas heridas
El IMSS Bienestar informó que tras el incidente, se atienden a siete personas, entre ellas, una menor de edad, quienes fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco.
Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.
-
Gobernadora se solidariza con familias
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, publicó a través de su cuenta en que ya hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, además de que envío su solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán.
-
Seguridad de la Guardia Nacional
De manera regular, unos 60 elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos de 7 a las 18 horas en la zona arqueológica, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sería el encargado del protocolo de seguridad en el lugar, junto con la policía del Edomex.
-
Atención a heridos
Los heridos del tiroteo se encuentran en el Hospital General de Axapusco, Edomex, en lo que se define cuál será el tratamiento para su pronta recuperación.
-
Embajada de Canadá lamenta ataque en Teotihuacán; un ciudadano murió y otro resultó herido
La embajada de Canadá en México lamentó el ataque armado ocurrido en la zona de las pirámides de Teotihuacán, donde un ciudadano canadiense murió y otro más resultó herido.
A través de un mensaje en redes sociales, la representación diplomática señaló que, tras “un terrible acto de violencia con armas de fuego”, funcionarios consulares ya están en contacto con los familiares de las víctimas para brindar asistencia.
A raíz de un terrible acto de violencia con armas de fuego, una persona canadiense perdió la vida y otra resultó herida en Teotihuacán, México. Nuestros pensamientos están con sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares están en contacto para brindarles ayuda. https://t.co/6tvPQRo1KO— Canadá en México (@EmbCanMexico) April 20, 2026
Por su parte, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, expresó su pesar por el incidente y envió condolencias a los familiares de la víctima.
También agradeció el apoyo de autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, por la rápida respuesta ante la situación.
Profundamente entristecido por el incidente en Teotihuacán en el que una persona canadiense murió y otra resultó herida. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos.— Cameron MacKay (@AmbMacKay) April 20, 2026
Muchas gracias @claudiashein y @r_velascoa por todo su apoyo.
-
Cultura e INAH lamentan violencia en Teotihuacán
La Secretaría de Cultura de México informó que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lamenta los hechos de violencia ocurridos la mañana de este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.
En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que se brindaron todas las facilidades para que las autoridades de seguridad realizaran su labor tras el incidente.
Además, indicó que mantiene coordinación con autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para proporcionar información oportuna sobre el caso.
La Secretaría reiteró su solidaridad con las personas afectadas y expresó sus condolencias, al tiempo que refrendó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.
#INAHInforma La Secretaría de Cultura a través del INAH, lamenta los hechos registrados esta mañana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informa que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor. pic.twitter.com/tQlUMABiVl— INAH (@INAHmx) April 20, 2026