ZonaLibre | El presidente que nunca se fue

Esa promesa duró poco más de un año.

La carta que López Obrador dirigió esta semana a Donald Trump no es una reflexión geopolítica ni un análisis desinteresado sobre la relación bilateral. Es una intervención política calculada, firmada desde el retiro pero con toda la intención de alguien que sigue leyendo el tablero. Y el tablero, en este momento, tiene varias piezas en posiciones incómodas.

En los últimos meses, dos figuras centrales del obradorismo han quedado expuestas a presiones que vienen del norte. Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública y hoy gobernador de Sonora, fue mencionado en reportes vinculados a investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y uno de los perfiles más identificados con la Cuarta Transformación, enfrenta versiones similares que circulan en medios especializados en seguridad de ambos países. Ninguno ha sido formalmente acusado. Ambos han negado todo. Pero en política, el daño reputacional no espera sentencia.

Lo que hace significativa la reaparición de López Obrador no es lo que dice en la carta. Es cuándo decide decirlo.

Porque su regreso no ocurre en un momento tranquilo ni como un gesto altruista hacia la nación. Ocurre cuando el proyecto que construyó durante tres décadas empieza a ver a algunos de sus pilares tambalearse bajo una presión que, por primera vez, no proviene de la oposición interna sino de Washington. Y eso cambia completamente la naturaleza del conflicto: ya no es una batalla ideológica doméstica, sino una disputa donde el adversario tiene extradiciones, listas negras y acceso a cuentas bancarias.

En ese contexto, la carta funciona como escudo y como señal al mismo tiempo.

Pero las presiones que enfrenta Morena no provienen únicamente del exterior. Mientras Washington endurece el escrutinio sobre figuras relevantes del movimiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum también enfrenta tensiones internas que van desde las movilizaciones de la CNTE hasta debates sobre pensiones, seguridad y finanzas públicas. Ninguno de estos conflictos explica por sí solo la reaparición de López Obrador. Sin embargo, juntos ayudan a entender por qué el momento elegido resulta tan significativo. El expresidente no decidió volver a hablar durante una etapa de estabilidad política. Decidió hacerlo cuando su movimiento enfrenta cuestionamientos simultáneos en varios frentes.