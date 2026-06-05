Hay una frase que Andrés Manuel López Obrador repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en parte de su legado prometido: cuando termine, me voy. Sin reflectores, sin opiniones, sin la sombra del expresidente sobrevolando al gobierno siguiente. Era una promesa que lo diferenciaba, según él mismo, de los políticos que confunden el poder con la identidad.
#ZonaLibre | El presidente que nunca se fue
Esa promesa duró poco más de un año.
La carta que López Obrador dirigió esta semana a Donald Trump no es una reflexión geopolítica ni un análisis desinteresado sobre la relación bilateral. Es una intervención política calculada, firmada desde el retiro pero con toda la intención de alguien que sigue leyendo el tablero. Y el tablero, en este momento, tiene varias piezas en posiciones incómodas.
En los últimos meses, dos figuras centrales del obradorismo han quedado expuestas a presiones que vienen del norte. Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública y hoy gobernador de Sonora, fue mencionado en reportes vinculados a investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y uno de los perfiles más identificados con la Cuarta Transformación, enfrenta versiones similares que circulan en medios especializados en seguridad de ambos países. Ninguno ha sido formalmente acusado. Ambos han negado todo. Pero en política, el daño reputacional no espera sentencia.
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Lo que hace significativa la reaparición de López Obrador no es lo que dice en la carta. Es cuándo decide decirlo.
Porque su regreso no ocurre en un momento tranquilo ni como un gesto altruista hacia la nación. Ocurre cuando el proyecto que construyó durante tres décadas empieza a ver a algunos de sus pilares tambalearse bajo una presión que, por primera vez, no proviene de la oposición interna sino de Washington. Y eso cambia completamente la naturaleza del conflicto: ya no es una batalla ideológica doméstica, sino una disputa donde el adversario tiene extradiciones, listas negras y acceso a cuentas bancarias.
En ese contexto, la carta funciona como escudo y como señal al mismo tiempo.
Pero las presiones que enfrenta Morena no provienen únicamente del exterior. Mientras Washington endurece el escrutinio sobre figuras relevantes del movimiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum también enfrenta tensiones internas que van desde las movilizaciones de la CNTE hasta debates sobre pensiones, seguridad y finanzas públicas. Ninguno de estos conflictos explica por sí solo la reaparición de López Obrador. Sin embargo, juntos ayudan a entender por qué el momento elegido resulta tan significativo. El expresidente no decidió volver a hablar durante una etapa de estabilidad política. Decidió hacerlo cuando su movimiento enfrenta cuestionamientos simultáneos en varios frentes.
Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026
Hay además un elemento que la discusión pública ha tratado con demasiada timidez: Andrés Manuel López Beltrán. El hijo mayor del expresidente ha comenzado a moverse con mayor visibilidad dentro de Morena, acumulando capital político y construyendo una red de lealtades propias dentro del partido. Nada de eso es ilegal ni sorprendente en un sistema donde los apellidos siguen siendo moneda de cambio. Pero sí genera una pregunta que la historia mexicana enseña a tomar en serio: ¿puede un partido que se construyó sobre la crítica al nepotismo del viejo régimen sostener ese discurso mientras el hijo del fundador avanza hacia la primera línea?
La respuesta, por ahora, la da el silencio cómplice de quienes dentro de Morena preferirían no hacerse esa pregunta en voz alta.
Y en medio de todo esto está Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha logrado algo que muchos analistas no anticipaban: construir una narrativa de gobierno propia, con aprobación alta y un estilo de comunicación que la distingue de su antecesor. Pero cada reaparición de López Obrador abre la misma grieta. No porque ella lo haya pedido ni porque dependa de él, sino porque la geometría política del obradorismo fue diseñada con un solo centro de gravedad, y ese centro no desapareció el primero de octubre de 2024.
Sheinbaum puede ganar todas las batallas de gestión y seguir perdiendo la batalla simbólica de la autonomía cada vez que la pregunta regresa: ¿quién gobierna realmente?
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Es una pregunta injusta. También es una pregunta inevitable.
López Obrador calculó, en algún momento de estos meses, que el costo de permanecer callado era mayor que el costo de hablar. Eso dice más sobre el estado actual de su movimiento que cualquier análisis de su carta. Los líderes que confían plenamente en sus sucesores no necesitan reaparecer. Los líderes que sienten que algo importante puede perderse sin su voz, sí.
Prometió retirarse porque sabía que un expresidente omnipresente destruye a sus sucesores. Regresó de todas formas. Eso no lo convierte en un traidor a su palabra. Lo convierte en un político como todos los demás.
Y eso, viniendo de él, es la crítica más dura que existe.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.