El índice de paz que el gobierno leyó con tijeras

Pero eso exige leer más allá de la portada. Y leer más allá de la portada nunca ha sido el fuerte de los gobiernos que viven del micrófono.

Los números que no subieron al podio

El mismo informe que el gobierno celebró con aplausos propios documenta, en sus páginas internas, una realidad que destruye la narrativa antes de que el discurso termine.

El acumulado histórico de personas desaparecidas en México supera las 113,000. En un solo año se registraron alrededor de 35,000 desapariciones; 12,000 de esas personas siguen sin ser localizadas.

El 75.6% de los mexicanos se siente inseguro en su propio estado, dos puntos porcentuales más que el año anterior. La violencia sexual y la violencia intrafamiliar crecieron. El impacto económico de la violencia equivale al 11% del PIB nacional: cuatro billones de pesos, treinta mil pesos por cada habitante de este país.

Una persona desaparecida que no aparece no está de vacaciones.

En el ecosistema criminal de México, esa persona es, con una probabilidad que no necesita eufemismos, una víctima de violencia letal cuyo cuerpo no fue encontrado y cuyo caso no fue clasificado como homicidio.

Las desapariciones son el archivo donde se archiva la violencia que el Estado prefiere no contabilizar. Cuando los homicidios bajan y las desapariciones suben, no estamos ante una mejora en seguridad.

Estamos ante una mejora en la forma de ocultar la violencia.