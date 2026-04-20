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CDMX

Balacera en Teotihuacán: revelan identidad de 13 víctimas, de niño colombiano a ciudadanos de EU

El ataque en la zona arqueológica dejó turistas heridos de varios países. Autoridades difundieron sus nombres, nacionalidades y los hospitales donde algunos reciben atención.
lun 20 abril 2026 07:57 PM
Teotihuacán
Autoridades revelan la identidad y nacionalidad de 13 turistas extranjeros lesionados tras el ataque en Teotihuacán.
 (YURI CORTEZ/AFP)

Autoridades dieron a conocer la identidad de 13 turistas extranjeros que resultaron lesionados tras el ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Entre las víctimas, se encuentra un niño colombiano de seis años.

El incidente dejó además una persona de nacionalidad canadiense muerta, así como el fallecimiento del atacante, lo que provocó la activación de protocolos de emergencia y atención médica para visitantes de distintos países que se encontraban en el sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los lesionados hay ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos; algunos presentan heridas de bala y otros lesiones musculoesqueléticas o abrasiones derivadas de la situación.

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¿Quiénes son los turistas lesionados en Teotihuacán?

Las autoridades identificaron a las siguientes personas:

Gerónimo González Castro (Colombia, 6 años): dos heridas de bala en tibia y peroné derechos; trasladado al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Dayana Paola Castro Calderón (Colombia, 37 años): heridas de bala en la rótula izquierda y glúteo derecho; trasladada al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Delicia Li de Yong (Canadá, 29 años): herida de bala en la región supraescapular derecha; trasladada al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Maikol Michelle Mitrocil (Rusia, 32 años): herida de bala en el fémur; atendido en el lugar sin traslado hospitalario.

Luisa Fernanda Puentes Álzate (Colombia, 22 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Francis Arlette Rivero (Brasil, 55 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Jaslin Landaverde (Estados Unidos, 26 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Gregoire Magadini (Estados Unidos, 38 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Jalen Aybar (Estados Unidos, 27 años): dermoabrasión; sin traslado.

Leticia Mondea Folsta (Brasil, 13 años): herida de bala; se trasladó por sus propios medios a la Ciudad de México.

Alejandra Graciano (Estados Unidos, 34 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Alex Daniel Marco Witz (Estados Unidos, 29 años): herida de bala en la mano izquierda con orificio de salida; acudió por sus propios medios al Hospital de los Ángeles.

Barriet-D Marco Witz (Estados Unidos, 61 años): herida de bala en el muslo izquierdo con sangrado transvaginal y posible lesión visceral; también fue atendida en el Hospital de los Ángeles.

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El momento del enfrentamiento entre la GN y el atacante

Un video difundido en redes sociales muestra parte del enfrentamiento entre el agresor y elementos de la Guardia Nacional cerca de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica.

En la grabación se observa cómo los agentes avanzan de manera gradual hacia la estructura mientras buscan cercar al tirador, quien aparentemente intentaba escapar por uno de los costados de la pirámide.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre armado realizó varios disparos hacia diferentes puntos del complejo arqueológico. Testigos señalaron que algunos proyectiles cayeron cerca de comerciantes, visitantes y otras estructuras del sitio.

Las imágenes también muestran a los elementos de seguridad acercar una patrulla para utilizarla como protección mientras dan indicaciones para rodear la pirámide. En medio de la tensión, algunos turistas gritan a los agentes: “Ya suban a agarrarlo, se les va a pelar”, se escucha en el video.

Mientras el atacante asciende un nivel más de la pirámide e intenta rodearla, varios turistas que permanecían cerca aprovechan para descender rápidamente, lo que provoca empujones, caídas y algunas lesiones.

Minutos después se escuchan nuevas detonaciones, presuntamente de arma larga y provenientes desde la parte baja. El agresor intenta resguardarse, pero al asomarse es alcanzado por uno de los disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial si el hombre fue abatido por las fuerzas de seguridad o si se quitó la vida, como señalaron algunos reportes iniciales. Las investigaciones sobre lo ocurrido continúan

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Estado de México

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