Balacera en Teotihuacán: revelan identidad de 13 víctimas, de niño colombiano a ciudadanos de EU

¿Quiénes son los turistas lesionados en Teotihuacán?

Las autoridades identificaron a las siguientes personas:

Gerónimo González Castro (Colombia, 6 años): dos heridas de bala en tibia y peroné derechos; trasladado al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Dayana Paola Castro Calderón (Colombia, 37 años): heridas de bala en la rótula izquierda y glúteo derecho; trasladada al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Delicia Li de Yong (Canadá, 29 años): herida de bala en la región supraescapular derecha; trasladada al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.

Maikol Michelle Mitrocil (Rusia, 32 años): herida de bala en el fémur; atendido en el lugar sin traslado hospitalario.

Luisa Fernanda Puentes Álzate (Colombia, 22 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Francis Arlette Rivero (Brasil, 55 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Jaslin Landaverde (Estados Unidos, 26 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Gregoire Magadini (Estados Unidos, 38 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Jalen Aybar (Estados Unidos, 27 años): dermoabrasión; sin traslado.

Leticia Mondea Folsta (Brasil, 13 años): herida de bala; se trasladó por sus propios medios a la Ciudad de México.

Alejandra Graciano (Estados Unidos, 34 años): lesiones musculoesqueléticas; sin traslado.

Alex Daniel Marco Witz (Estados Unidos, 29 años): herida de bala en la mano izquierda con orificio de salida; acudió por sus propios medios al Hospital de los Ángeles.

Barriet-D Marco Witz (Estados Unidos, 61 años): herida de bala en el muslo izquierdo con sangrado transvaginal y posible lesión visceral; también fue atendida en el Hospital de los Ángeles.