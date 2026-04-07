Carreteras federales: la red de caminos que todos usan, incluido el crimen

Este corredor, que debería ser una vía estratégica de desarrollo económico hacia uno de los puertos más importantes del país, está prácticamente cooptado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El tramo hacia el aeropuerto internacional de Morelia registra cobro de piso sistemático, asesinatos documentados y quema de vehículos con una frecuencia que ya nadie en la región considera extraordinaria. Operadores de transporte privado se niegan a circular por ahí. En noviembre de 2025, dos agentes federales fueron secuestrados en ese corredor y encontrados con vida semanas después en Jalisco.

Eso no es inseguridad circunstancial: es ausencia de Estado en una vía federal que debería estar blindada. Cuando una carretera federal se convierte en territorio de facto de una organización criminal, el problema trasciende la seguridad pública y se convierte en un asunto de soberanía nacional.

El norte: fronteras bajo control ajeno

El norte del país tampoco escapa al diagnóstico. La autopista Urracas–Matamoros–Reynosa en Tamaulipas opera bajo control territorial de organizaciones criminales que utilizan las vías de acceso fronterizo como plataforma permanente de extorsión y secuestro.

La carretera Matehuala–Monterrey, eje vertebral entre el Altiplano y el noreste industrial del país, enfrenta robos frecuentes en sus tramos serranos nocturnos, donde la geografía accidentada y la escasa presencia institucional generan condiciones ideales para la operación delictiva. En paralelo, los eventos de febrero de 2026, tras el abatimiento de un líder del CJNG en Guadalajara, desencadenaron bloqueos simultáneos en 21 estados, con tráileres incendiados en la carretera 57 y en la Autopista del Sol.

Esto revela una vulnerabilidad sistémica de primer orden: la red carretera nacional puede ser paralizada en cuestión de horas por la decisión unilateral de una organización criminal. Ningún país que aspire a la estabilidad económica puede permitirse esa fragilidad.