Carreteras federales: la red de caminos que todos usan, incluido el crimen

Bachear no es hacer inteligencia
Frente a este panorama, la respuesta institucional sigue siendo predominantemente reactiva e insuficiente en su diseño estratégico.
El MegaBachetón 2026 representa una inversión de 50 mil millones de pesos en mantenimiento físico de la red carretera, lo cual es necesario y bienvenido; la infraestructura degradada crea condiciones físicas propicias para detenciones forzadas y eleva la siniestralidad.
Sin embargo, bachear no es hacer inteligencia, y confundir ambas cosas tiene un costo en vidas y en pérdidas económicas que el país no puede seguir asumiendo. Lo que hace falta es una estrategia de saturación policial diferenciada en los 24 municipios que concentran más de la mitad de los delitos carreteros; protocolos de contra-jamming tecnológico para neutralizar las ventajas electrónicas del crimen; coordinación interinstitucional real entre la Guardia Nacional y las policías estatales en los límites jurisdiccionales donde hoy existen zonas grises de responsabilidad; e inteligencia predictiva geoespacial que permita anticipar patrones y desplegar recursos antes del delito, no después.
La diferencia entre una política de seguridad y un operativo de imagen pública es exactamente esa: la anticipación.
Soberanía territorial, no estadística
La seguridad carretera no es un problema de obras públicas ni de indicadores en una presentación oficial. Es un problema de soberanía territorial.
Cada tramo donde el Estado no garantiza el libre tránsito es un tramo donde alguien más cobra peaje, impone condiciones y define quién circula, cuándo y a qué precio. Ese alguien no es el gobierno.
México moviliza anualmente 75 millones de personas por sus carreteras federales y sostiene sobre esas mismas vías buena parte de su actividad económica y comercial.
Merece algo más que baches tapados y cifras publicadas con regularidad pero sin consecuencias. Merece una estrategia de seguridad carretera que esté a la altura de la magnitud del problema. Merece carreteras donde el único riesgo calculable sea el tráfico.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.