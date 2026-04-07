El mundo es muy diferente, y no nos estamos preparando

Sin embargo, es muy importante en este tipo de situaciones tener la cabeza más fría. Es fundamental que los análisis sean mucho más profundos y realmente vayan a las causas, no solo a los efectos de las disrupciones. Y eso, no se ve mucho aún en los debates públicos.

Lo más fácil es relacionarlo con las discusiones crecientes sobre el populismo y sus efectos, pero siguen ausentes los debates sobre qué originó lo que hoy vivimos, más allá de quien llegó a materializar las crisis.

Adicionalmente, poco se habla del cambio de época que estamos viviendo. Todo se ha enfocado más en cómo se están violentando principios o reglas que alguna vez tuvimos, y si alguna vez regresaremos a eso. Sin ver que el cambio que vemos es real, y no viene de ahorita.

En muchos análisis se percibe una profunda nostalgia de lo que se ha llamado en sistema basado en reglas. Sin entender que ese sistema ya venía debilitado desde mucho antes de esta oleada de populismos y de los cambios en Estados Unidos.

La primera gran etapa de ese sistema fue a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y los famosos acuerdos de Bretton Woods, que crearon al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, reconstruyendo a Europa y generando una agenda de desarrollo.

Eso fue consolidando algunas instituciones importantes, pero a lo largo del camino se fueron dando muchas cosas por sentado, y se empezó a debilitar y pervertir políticamente ese sistema.